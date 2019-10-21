الامن النفسي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
155
النقاط
13
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
الامن النفسي:
حين تضيق بنا الدنيا، وعندما نشعر بالخوف، وبالغربة والضياع والتيه.. حين نشعر بالتعب او الالم .. سيكون اول مانفكر فيه ونود سماعه، هو صوت جرس منزلنا، ورَدُ من بالداخل وهو يقول: "شْكُونْ"....ثم يُفتَحُ الباب ويتبدد الخوف، و يزول التعب...باختصار هو دفء العائلة وحضن الاسرة.
مخ الهدرة: تبا لمسكن يراه أصحابه جحيم...والشارع عندهم انعتاق ونعيم.
 
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