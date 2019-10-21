صور غريبة مع التعليق

كه | اجمل 20 صورة مضحكة 2009مابيتصدموا هالقطارات ببعض ؟!حلو هالطريق خصوصا للحوامل ههههههههههالله عالنظافة ؟! ياترى كم راتبه هالبني أدم ؟!يوم الغسيل العالمي ؟ اللي عندو غسيل يجيبواالناس فحموا بالداخل وهم ياخذوان صورة للذكرى ؟!الأخ هندي له 27 سنة ما غسل شعره ؟!التزلج على أصوله ؟!أحلى مساج لأحلى قرود هههههههههفار ياباني هههههه حريف تايكواندوكم رجل فيه بالصورة هههههههههههأحلى رقصة سلوووووووياويل قلبي عليكم ههههههههههالله يعين هالوردة المسكينة ههههههههه نشفت من الخوف