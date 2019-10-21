صور غريبة مع التعليق

ناصر dz
:: عضو متألق ::
كه | اجمل 20 صورة مضحكة 2009
مابيتصدموا هالقطارات ببعض ؟!
حلو هالطريق خصوصا للحوامل هههههههههه
الله عالنظافة ؟! ياترى كم راتبه هالبني أدم ؟!
يوم الغسيل العالمي ؟ اللي عندو غسيل يجيبوا
الناس فحموا بالداخل وهم ياخذوان صورة للذكرى ؟!
الأخ هندي له 27 سنة ما غسل شعره ؟!
التزلج على أصوله ؟!
أحلى مساج لأحلى قرود ههههههههه
فار ياباني هههههه حريف تايكواندو
كم رجل فيه بالصورة ههههههههههه
أحلى رقصة سلووووووو
ياويل قلبي عليكم هههههههههه
الله يعين هالوردة المسكينة ههههههههه نشفت من الخوف
مابيتصدموا هالقطارات ببعض ؟!
حلو هالطريق خصوصا للحوامل هههههههههه
الله عالنظافة ؟! ياترى كم راتبه هالبني أدم ؟!
يوم الغسيل العالمي ؟ اللي عندو غسيل يجيبوا
الناس فحموا بالداخل وهم ياخذوان صورة للذكرى ؟!
الأخ هندي له 27 سنة ما غسل شعره ؟!
التزلج على أصوله ؟!
أحلى مساج لأحلى قرود ههههههههه
فار ياباني هههههه حريف تايكواندو
كم رجل فيه بالصورة ههههههههههه
أحلى رقصة سلووووووو
ياويل قلبي عليكم هههههههههه
الله يعين هالوردة المسكينة ههههههههه نشفت من الخوف