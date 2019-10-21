الصورة التى احزنت العالم كلة

صورة بطة تفقد صغارها وهى تعبرالطريقبمنتهى العفوية والتلقائية التقطت هذة الصورة التى تعتبر الاكثر حزنا بالعالم لبطة فقدت صغاراه فى لحظة غفلة حيوانية لمخلوق بسيط لم يمنحة الله القدرة على التفكير والتدبير فمرت هي وصغارها من فوق اغطية خاصة بالمكيفات فى الوقت التى نجحت هي بالعبور بسبب ان قدماها كبيرتان انزلق الصغار عبر الفتحات الى المجهول وفى الصورة الاخيرة تستدير البطة بغريزة الام لتبحث عن صغارها الذين كانو بين احضانها فلم يبقى منهم غير واحد ولكم ان تلاحظو الحسرة بعيونها .... سبحان الله