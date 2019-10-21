زواج فلسطيني من جزائريه

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني واخواتي اطلب مساعدتكم ومهما اختلفنا في الجنسيات نبقى تحت راية الإسلام

انا بدي اتزوج جزائريه من ولاية ميله مابعرف المهر والعادات والتقاليد وكل شي تجهيزات هي اصلا ع العريس ولازم يقدمها للعروس

لأنها تختلف من بلد لبلد من عائله لعائله اتمنا تساعدوني

واشكركم كل الشكر