العاقل'لا'يحسد

العاقل لا يحسِد



فهذا الذي يحسد أخاه المسلم إنما هو في الحقيقة معترض على تقدير الله وقسمته، والله -سبحانه وتعالى- يتفضل على من يشاء من عباده، وهو أعلم بمن يستحق ومن لا يستحق، وقد يعطي الكافر اختبارًا، ويمنع المؤمن اختبارًا، فلا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الخصلة، خصلة الحسد، فإنها ذميمة ولا تورث الإنسان إلا الندامة، واحتراق القلب، الندامة على ما يرى، واحتراق القلب غيظًا وكمدًا، فالعاقل يجب عليه أن يربأ بنفسه عن التخلق بهذا الخلق.

الشيخ:

محمد بن هادي المدخلي



المصدر''موقع'ميراث'الانبياء