شاهد كيف يبدو الصندوق الأسود للطائرة

ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
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إنضم
19 ماي 2011
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شاهد كيف يبدو الصندوق الأسود للطائرة

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كثيرا مانسمع كلمة الصندوق الأسود عند تحطم اى طائرة وتبدأ السلطات بمتابعة الحادث والبحث عن الاسود لمعرفة كيف تم التحطم والاسباب لذلك قد يتخيله البعض صندوق ذات لون اسود بالطائرة ولكن هو فى الواقع مسجل يوجد بداخل اى طائرة عادة ما يكون لونه أحمر أو برتقالي ، وذات شكل كروي أو أسطواني لان الشكل المستدير أفضل مقاومة لالتأثيرات الخارجية ، عندما تسقط الطائرة ، ويسهل اللون الزاهي البحث عنه والعثور عليه سريعا

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