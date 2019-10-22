ام أمينة
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منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
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لماذا امرنا الرسول بحلق شعر المولود من اول اسبوع من ولادته ؟
لقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق شعر المولود الصغير بعد ولادته بأسبوع
حيث أنه كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أول أسبوع من ولادة للطفل يذبح عنه والتى تسمى ونعرفها بالعقيقة
فعند ولادة السيدة فاطمة للحسن ، قال لها الرسول صل الله عليه وسلم ، إحلقى شعر الحسن وتصدقي بوزن شعره للمساكين والمحتاجين.
وقد إكتشف المفاجأة العلم الحديث حيث بعد الدراسات الحديثة والفحوصات التى أجريت على المولود داخل رحم أمه وخارجه بعد الولادة
إكتشفوا أن عندما يكون الطفل داخل رحم أمه يكون الطفل مغطى على رأسه بمادة لزجة تقترب إلى الشمع
وهذة المادة فائدتها أنها تحمى الطفل عند الولادة من المؤثرات الخارجية التى قد يتعرض لها الطفل من الهواء والأتربة.
فعدم التخلص من هذة المادة الموجودة على فروة رأس الطفل عن طريق الحلاقة ، فهذه المادة قد تصيب شعر رأسه بالبكتريا والتى تؤثر عليه بالسلب
فحلق الرأس للطفل فى أسبوع من الولادة ، يساعده على نمو شعر قوي وناعم سبحان الله
اللهم صلي و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا محمد صلى الله عليه و سلم