ضآحكة مستبشرة
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تجمّلــــــي لزوجِـــكـ ~
..
و مـــن الأمور المؤسفة أنّ كثير من النّساء لا تعرف الزّينة والتّجمّل
إلا أذا أرادت أن تخرج من البيت ، وتغادره لحضور مناسبة أو اجتماع ما
أو نحو ذلك ،
أمّا فيما يتعلّق بحقّ الزوج ،
إذا دخل فتلقاه بثياب رثّة و برائحة غير طيّبة
و بشعرٍ شعث ،
و بصفات تصدّه عنها و تقطع من رغبته فيها ،
فأيّ رغبة تملأ قلب هذا الزوج ، تجاه من هذه صفاتها ؟ ،
و أيّ حبّ يكتنف جوانحه إذا كان هذا شانها معه ؟ ،
وهذا مـن دلائـل حمــق المــرأة ، و قلّــة عقلِهــا
في تحقيق كمال الحياة الزوجية ،
وتحقيق سموّها و رفعتِها ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب صفات الزوجة الصالحة ص24
للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
..
و مـــن الأمور المؤسفة أنّ كثير من النّساء لا تعرف الزّينة والتّجمّل
إلا أذا أرادت أن تخرج من البيت ، وتغادره لحضور مناسبة أو اجتماع ما
أو نحو ذلك ،
أمّا فيما يتعلّق بحقّ الزوج ،
إذا دخل فتلقاه بثياب رثّة و برائحة غير طيّبة
و بشعرٍ شعث ،
و بصفات تصدّه عنها و تقطع من رغبته فيها ،
فأيّ رغبة تملأ قلب هذا الزوج ، تجاه من هذه صفاتها ؟ ،
و أيّ حبّ يكتنف جوانحه إذا كان هذا شانها معه ؟ ،
وهذا مـن دلائـل حمــق المــرأة ، و قلّــة عقلِهــا
في تحقيق كمال الحياة الزوجية ،
وتحقيق سموّها و رفعتِها ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب صفات الزوجة الصالحة ص24
للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر