سرّ الخطوط الموجوة في الحمار الوحش

البشير البشير

البشير البشير

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منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
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800
النقاط
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الجنس
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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منذ 120 عام، كان النقاش يدور بين العلماء عن سبب وجود الخطوط البيضاء والسوداء في جسم حمار الوحش
مؤخرا اكتشفوا أنّها سبب في تقليل لدغات الحشرات بنسبة تصل إلى 50 % وذلك بتضليلها وخداعها
عن المكان المنشود.
فقاموا بطلاء بعض الأبقار بنفس الطريقة، وتبيّنت صحة نظريتهم.

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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
 
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