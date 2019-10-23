سرّ الخطوط الموجوة في الحمار الوحش

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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منذ 120 عام، كان النقاش يدور بين العلماء عن سبب وجود الخطوط البيضاء والسوداء في جسم حمار الوحش
مؤخرا اكتشفوا أنّها سبب في تقليل لدغات الحشرات بنسبة تصل إلى 50 % وذلك بتضليلها وخداعها
عن المكان المنشود.
فقاموا بطلاء بعض الأبقار بنفس الطريقة، وتبيّنت صحة نظريتهم.
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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
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**
منذ 120 عام، كان النقاش يدور بين العلماء عن سبب وجود الخطوط البيضاء والسوداء في جسم حمار الوحش
مؤخرا اكتشفوا أنّها سبب في تقليل لدغات الحشرات بنسبة تصل إلى 50 % وذلك بتضليلها وخداعها
عن المكان المنشود.
فقاموا بطلاء بعض الأبقار بنفس الطريقة، وتبيّنت صحة نظريتهم.
***********************
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم