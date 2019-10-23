مطعم الصينى الذى يقتل زواره من الخوف.

ناصر dz
:: عضو متألق ::
تأخذ الناس المطاعم عادة على أنها مكان للهدوء وتصفية البال ولكن أن يصبح المطعم مكانا للانتحار، فهذا ما لا يمكن تخيله.
" فانغ وينغ" هذا هو اسم أخطر مطعم فى الصين والذى تم بناؤه أعلى جرف فى مدينة تشانغ يانغ بدون أعمدة، حيث تم تعليقه فى الهواء على شفا هذه الكتلة الصخرية الخطيرة.
وقال موقع الـ"أوديتى سنترال"، إنه رغم خطورة التواجد فى هذا المطعم إلا أن المنظر الرائع الموجود هناك يدفع بالناس من كل حدب وصوب إلى التوجه إليه، كما أن عاشقى تسلق الجبال يستمتعون كثيراً بتناول وجبه ساخنة بعد رحلة عناء طويلة على عكس أى جبل آخر يعتمدون فيه على الأغذية المحفوظة فقط.
وأوضح الموقع أن مطعم فانغ وينغ يمتد على طول 30 مترا على شفا الجبل، كما يتكون من جسر طويل وصالة رئيسية ومطبخ واحد مسئول عن إعداد وتقديم الطعام لكل من يصلون إليه عن طريق الطائرة أو من خلال تسلق الجبل، مؤكداً أن المطعم يستحق المعاناة فى سبيل زيارة واحدة إليه حتى لو ماتوا من كثرة الخوف.
" فانغ وينغ" هذا هو اسم أخطر مطعم فى الصين والذى تم بناؤه أعلى جرف فى مدينة تشانغ يانغ بدون أعمدة، حيث تم تعليقه فى الهواء على شفا هذه الكتلة الصخرية الخطيرة.
وقال موقع الـ"أوديتى سنترال"، إنه رغم خطورة التواجد فى هذا المطعم إلا أن المنظر الرائع الموجود هناك يدفع بالناس من كل حدب وصوب إلى التوجه إليه، كما أن عاشقى تسلق الجبال يستمتعون كثيراً بتناول وجبه ساخنة بعد رحلة عناء طويلة على عكس أى جبل آخر يعتمدون فيه على الأغذية المحفوظة فقط.
وأوضح الموقع أن مطعم فانغ وينغ يمتد على طول 30 مترا على شفا الجبل، كما يتكون من جسر طويل وصالة رئيسية ومطبخ واحد مسئول عن إعداد وتقديم الطعام لكل من يصلون إليه عن طريق الطائرة أو من خلال تسلق الجبل، مؤكداً أن المطعم يستحق المعاناة فى سبيل زيارة واحدة إليه حتى لو ماتوا من كثرة الخوف.