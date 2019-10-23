قصة مديرة المدرسة وازواج المدرسات

قصة مديرة







تدور القصة حول مديرة مدرسة عزباء غابت عن المدرسة يومين وحين عادت لمدرستها قابلنها المدرّسات بالسؤال والسلامات وينك يا مديرة ؟

قالت لهم : باركولي تزوجت .

قالوا المدرّسات : ألف .. بس مين سعيد الحظ ؟؟

قالت لهم : بصراحة زوجي هو زوج وحدة فيكم !!

المدرّسات : تكفين علّمينا أي وحدة منا ؟

قالت المديرة والله ما أعلمكن .

المهم لزّموا عليها .. قالت : أنا ماني متكلّمة .. لكن اللي تبي تعرف هو زوجها وإلاّ لا تجيب بكرة معها 500 ريال













وإذا جت توقّع تحطها على الطاولة .. واللي آخذ فلوسها معناه زوجي ما هو زوجها .. واللي أخلّي فلوسها على الطاولة وما آخذها فهو زوجها ... عيب عليّ أتزوج زوجها وآخذ بعد منها 500 ريال !!

وافقت المدرّسات على هذه الطريقة .

ويوم جاء بكرة .. وكل وحدة مزهّبة معها الدراهم ..

جت الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى العاشرة والمديرة تاخذ الدراهم ..

يوم جت المدرّسة الـ 11 بدت المديرة تتأفف .. المهم حطت الدراهم على الطاولة .. قالت لها المدرّسة : تكفين خذيها يالمديرة قالت المديرة : اعذريني قالت المدرسة كانّها قليلة حطيت ألف بدال الخمسمية ..









قالت المديرة : أووووووووووووه معليش أثرك أنتي جواهر والله إنّي آسفة غلطت !!









تنفست المدرّسة وقالت : الحمد لله يعني بتاخذين الفلوس ؟؟ المهم أخذتها المديرة ..

ودخلت بقيّة المدرّسات حتى الـ 23 والمديرة تلعب بأعصاب كل وحدة وفي النهاية تأخذ الخمسمية ..

المهم بقي مدرّسة واحدة ماجات .. اتصلوا عليها المدرّسات : هاه وينك يا أستاذة ؟؟ قالت : والله إنّي تعبانة وماني جايّة .. هاه من صار زوجها اللي متزوج المديرة ؟

قالوا لها : لين الحين مابيّن شي والمديرة عيت تاخذ الفلوس لين نحضّر كل المدرّسات ( يلعبن عليها بس يبونها تجي عشان يطّمّنون إنها هي لأنه ما بقى إلاّ هي ) وقالوا لها المدرّسات : لازم تجين تكفين ..

المهم جات تسحّب رجليها بالقوة ويوم جات تدخل .. المدرّسات كل وحدة مبسوطة إنه ما هو زوجها هي وبدأوا يسمّوا على المدرسة الـ 24 عشان ما تنصدم !!

دخلت المدرّسة الأخيرة غرفة المديرة وحطت باقي المدرسات يديهم على قلوبهم وحطت المدرسة الخمسميّة على الطاولة وضفتها المديرة .

يوم طلعت لقينها عادية وما صار شي وفلوسها أخذتها المديرة !!

قالن : يا بنات فيه وحدة منكن ما أخذت المديرة دراهمها ؟

قالن : لا والله كلنا أخذت دراهمنا .

ودخلن المدرسات على المديرة وقالوا : أخذتي الفلوس من كل المدرسات تلعبين علينا .. منهو زوجك ؟

قالت المديرة :









المهم الدراهم ( 12000 ريال ) ما راح ترجع .. وأنا والله لا تزوجت ولا شي لين الحين عزوبية .. !! والله كنت مريضة هاليومين .. ولكني أطلبكن قبل شهر تدفعن على 100 ريال نصلّح المصلّى ولا وحدة منكن دفعت .. قلت والله لأدفّعكن 500 ريال نصلّح المصلى ونشتري مصاحف وقف للمسجد .







قالن المدرسات : بردها الله بالعافية فداك الدراهم ولو تبين زود عطيناك هو صدق بس رجالنا ما تزوجوا علينا !!















هههههههههههههههه