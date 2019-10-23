دراسة تؤكد أن البكاء جيد لصحتك

ام أمينة

ام أمينة

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منتدى الصحة العام
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


دراسة تؤكد أن البكاء جيد لصحتك

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كشفت نتائج دراسة جديدة أن البكاء من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على صحتك.

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وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة، أنه خلال التجربة، كلب من المشاركين مشاهدة مقاطع فيديو حزينة من ثم وضع أيديهم في ماء مثلج، ولاحظ الباحثون أن أولئك الذين بكوا خلال مشاهدة هذه المقاطع، كان تعامل جسمهم مع الماء المثلج أفضل مقارنة بغيرهم.


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وأشار الباحثون أن المجموعة التي بكت، كان معدل التنفس لديها والتحمل خلال التجربة أكبر مقارنة بالاخرين.

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وأفاد الباحثون أن البكاء يعمل كالية تساعد الجسم في عملية التأقلم والشفاء، وقد يعود السبب في ذلك إلى التغييرات النفسية التي تحدث خلال البكاء.

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حيث يعتقد أن البكاء يساعد في تخليص الجسم من السموم، كما يعمل على التقليل من التوتر والأمور النفسية الصعبة.

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وخلال التجربة، أكد الباحثون أن النساء أكثر عرضة للبكاء من الرجال، وبعد فحص مستويات الكورتيزول لدى المشاركين، وجدوا أن أولئك الذين بكوا، كان معدل التنفس ونبضات القلب طبيعية أكثر لديهم مقارنة بغيرهم.

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وفي المخلص، أفاد الباحثون أن التأثير قد يختلف من شخص لاخر، إلا أنه بشكل عام قد يكون البكاء جيد للصحة النفسية والجسدية.

منقوووووووول
 
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