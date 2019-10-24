[ حكم علاج السحر بسحر مثله]

السؤال رقم 26

الجواب

من فتاوى سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله، من فتاوى سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله،

▣ [المصدر / فتاوى نور على الدرب ج3 ص 318 ]

《 ⇦: هل يصح أن يعالج السحر بسحر؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.: السحر لا يعالج بالسحر، لأن السحر إنما يتوصل إليه بعبادة الشياطين، ودعائهم من دون الله والتقرب إليهم بالعبادات،والسحر: من أعظم المحرمات، بل من المحرمات الشركية، فلا يجوز حل السحر بسحر، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، قال هي من عمل الشيطان، وهي النشرة التي كان يعتادها أهل الجاهلية، وهي حل السحر بالسحر،فلا يجوز حل السحر بالسحر، بل يجب أن يحل بشيء آخر من الرقية الشرعية، والأدوية الشرعية، هكذا نص أهل العلم، ولا يجوز أبدا أن يحل بالسحر الذي هو تقرب للشياطين وعبادة لهم، وعمل يسخط الله عز وجل.