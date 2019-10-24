ام أمينة
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صور اللحظة السحرية بين النهار والليل!
الوقت الأزرق يحدث عادة لمدة حوالي 40 دقيقة مرتين في اليوم – مرة واحدة قبل أن تشرق الشمس في الصباح وأخرى بعد غروب الشمس في المساء. السبب في أن لون الأفق يكون باللون الأزرق الشديد أنه قبل شروق الشمس وبعد غروب الشمس يمر الضوء الأحمر عبر الفضاء بينما ينتشر اللون الأزرق في الغلاف الجوي وبالتالي يصل إلى سطح الأرض.نظرًا لجودة الإضاءة ، تعد هذه الفترة واحدة من أجمل الصور المستوحاة من الفنانين بطرق متنوعة.
تشونبوري ، تايلاند
تايبيه ، تايوان
برج ايفل ، باريس ، فرنسا
بانجكا ، سومطرة
جسر بروكلين ، نيويورك
متحف اللوفر ، باريس ، فرنسا
هتينه ، فيتنام
سوراتاني ، تايلاند
تورينو ، إيطاليا
اتمنى ان تنال اعجابكم
في امان الله