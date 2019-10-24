ثمرات'ستر'المسلم'لاخيه'المسلم

ثمرات ستر المسلم لأخيه المسلم



(( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ))، الله أكبر، كافأه الله بها في جانبين،

*ربما يقع لك أنت في الدنيا هفوة مثل هفوته، سيهيئ لك من يسترك ويستر عليك كما سترت على أخيك المسلم،

* ويسترك الله بها في الآخرة كما قد صح بذلك الحديث حينما قال: (( سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ )) هذا في حديث المناقشة العرض حينما يأتي الله بالعبد ويقرره اذكر كذا وتذكر كذا ولا ينكر من ذلك شيئا، فيقول (( سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا ،وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ )) يغفر الله -سبحانه وتعالى- له، فانظر إلى هذا العمل معشر الاخوة انظروا، تستر على شخص فيما يجوز الستر فيه ويندب الستر فيه، فيسترك الله في الدنيا لو حصل لك مثله، ويسترك في الآخرة لا يفضحك بما عملته خاليا بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا الله، في بعد هذا شيء أعظم؟ ما في شيء أعظم من هذا في الترغيب على ستر عورات المسلمين، ((مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ))، ففي هذا معشر الإخوة الحث والندب على الستر على المسلمين ((وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا)) الستر على المسلمين في عوراتهم إذا وقعوا في الهفوات فينبغي لنا أن نستر عليهم وأن لا نسعى في نشر ما ستره الله -سبحانه وتعالى-.

الشيخ:

محمد بن هادي المدخلي

المصدر'موقع'ميراث'الانبياء