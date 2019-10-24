يا معشر النساء افتخرن

*•~-.¸¸,.-~*افتخري بأنك ‎امرأة‎*•~-.¸¸,.-~*‎





لأن‎:

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المرأة أثمن جوهرة نزعت من تاج الطبيعة لتكون‎ ‎زينة‎

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للرجل وسعادة له‎

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لأن‎:

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المرأة أحلى هدية خص بها الله‎ ‎الرجل‎

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لأن‎:

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المرأة هي النصف الأفضل‎



سواء أكانت ظالمة أم‎ ‎مظلومة‎

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لأن‎:



ما من‎ ‎رجل عظيم في الحياة‎



إلا والدته تكون أكثر عظمةً منه‎

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لأن‎:

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عظمة الرجل من عظمة‎ ‎المرأة‎

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وعظمة‎ ‎المرأة من عظمة‎ ‎نفسها‎

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لأن‎:



كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف‎ ‎المرأة‎

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لأن‎:



يحتاج الرجل للعاطفة أكثر من احتياج المرأة لها‎ ‎لنقصانها عنده وازديادها‎ ‎لديها‎

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لأن‎:



النساء أشجع مما‎ ‎نتوهم‎

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لأن‎:



المرأة‎ ‎كوكب يستضئ به الرجل‎



ودونه يبيت في الظلام‎

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لأن‎:



عندما‎ ‎تسمو عاطفة الحب‎ ‎عند‎ ‎المرأة تصبح حنانا‎



الحياء والصمت أجمل زينات المرأة‎

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لأن‎:



المرأة‎ ‎أبهج شيء في‎ ‎الحياة‎

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لأن‎:



المرأة تحفة الكون‎ ‎الرائعة‎

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لأن‎:



قلب‎ ‎الفتاة وردة لا يفتحها‎ ‎إلا الحب‎

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لأن‎:



المرأة نصف الحياة إن أحبت‎ ‎زوجها‎

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لأن‎:



المرأة هي التي تقود الرجل إلى‎ ‎السعادة‎

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لأن‎:



المرأة‎ ‎هي تاج رأس الرجل‎

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لأن‎:



المرأة‎ ‎لا يستطيع الرجل العيش‎ ‎بدونها‎

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هل تفتخري بأنكِ امرأة؟؟؟؟

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