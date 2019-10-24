يا معشر النساء افتخرن

ناصر dz
:: عضو متألق ::
*•~-.¸¸,.-~*افتخري بأنك امرأة*•~-.¸¸,.-~*
لأن:
المرأة أثمن جوهرة نزعت من تاج الطبيعة لتكون زينة
للرجل وسعادة له
لأن:
المرأة أحلى هدية خص بها الله الرجل
لأن:
المرأة هي النصف الأفضل
سواء أكانت ظالمة أم مظلومة
لأن:
ما من رجل عظيم في الحياة
إلا والدته تكون أكثر عظمةً منه
لأن:
عظمة الرجل من عظمة المرأة
وعظمة المرأة من عظمة نفسها
لأن:
كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة
لأن:
يحتاج الرجل للعاطفة أكثر من احتياج المرأة لها لنقصانها عنده وازديادها لديها
لأن:
النساء أشجع مما نتوهم
لأن:
المرأة كوكب يستضئ به الرجل
ودونه يبيت في الظلام
لأن:
عندما تسمو عاطفة الحب عند المرأة تصبح حنانا
الحياء والصمت أجمل زينات المرأة
لأن:
المرأة أبهج شيء في الحياة
لأن:
المرأة تحفة الكون الرائعة
لأن:
قلب الفتاة وردة لا يفتحها إلا الحب
لأن:
المرأة نصف الحياة إن أحبت زوجها
لأن:
المرأة هي التي تقود الرجل إلى السعادة
لأن:
المرأة هي تاج رأس الرجل
لأن:
المرأة لا يستطيع الرجل العيش بدونها
هل تفتخري بأنكِ امرأة؟؟؟؟
لأن:
المرأة أثمن جوهرة نزعت من تاج الطبيعة لتكون زينة
للرجل وسعادة له
لأن:
المرأة أحلى هدية خص بها الله الرجل
لأن:
المرأة هي النصف الأفضل
سواء أكانت ظالمة أم مظلومة
لأن:
ما من رجل عظيم في الحياة
إلا والدته تكون أكثر عظمةً منه
لأن:
عظمة الرجل من عظمة المرأة
وعظمة المرأة من عظمة نفسها
لأن:
كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة
لأن:
يحتاج الرجل للعاطفة أكثر من احتياج المرأة لها لنقصانها عنده وازديادها لديها
لأن:
النساء أشجع مما نتوهم
لأن:
المرأة كوكب يستضئ به الرجل
ودونه يبيت في الظلام
لأن:
عندما تسمو عاطفة الحب عند المرأة تصبح حنانا
الحياء والصمت أجمل زينات المرأة
لأن:
المرأة أبهج شيء في الحياة
لأن:
المرأة تحفة الكون الرائعة
لأن:
قلب الفتاة وردة لا يفتحها إلا الحب
لأن:
المرأة نصف الحياة إن أحبت زوجها
لأن:
المرأة هي التي تقود الرجل إلى السعادة
لأن:
المرأة هي تاج رأس الرجل
لأن:
المرأة لا يستطيع الرجل العيش بدونها
هل تفتخري بأنكِ امرأة؟؟؟؟