يا معشر النساء افتخرن

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,230
النقاط
746
الجنس
ذكر
*•~-.¸¸,.-~*افتخري بأنك ‎امرأة‎*•~-.¸¸,.-~*‎


لأن‎:

المرأة أثمن جوهرة نزعت من تاج الطبيعة لتكون‎ ‎زينة‎

للرجل وسعادة له‎

لأن‎:

المرأة أحلى هدية خص بها الله‎ ‎الرجل‎

لأن‎:

المرأة هي النصف الأفضل‎

سواء أكانت ظالمة أم‎ ‎مظلومة‎

لأن‎:

ما من‎ ‎رجل عظيم في الحياة‎

إلا والدته تكون أكثر عظمةً منه‎

لأن‎:

عظمة الرجل من عظمة‎ ‎المرأة‎

وعظمة‎ ‎المرأة من عظمة‎ ‎نفسها‎

لأن‎:

كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف‎ ‎المرأة‎

لأن‎:

يحتاج الرجل للعاطفة أكثر من احتياج المرأة لها‎ ‎لنقصانها عنده وازديادها‎ ‎لديها‎

لأن‎:

النساء أشجع مما‎ ‎نتوهم‎

لأن‎:

المرأة‎ ‎كوكب يستضئ به الرجل‎

ودونه يبيت في الظلام‎

لأن‎:

عندما‎ ‎تسمو عاطفة الحب‎ ‎عند‎ ‎المرأة تصبح حنانا‎

الحياء والصمت أجمل زينات المرأة‎

لأن‎:

المرأة‎ ‎أبهج شيء في‎ ‎الحياة‎

لأن‎:

المرأة تحفة الكون‎ ‎الرائعة‎

لأن‎:

قلب‎ ‎الفتاة وردة لا يفتحها‎ ‎إلا الحب‎

لأن‎:

المرأة نصف الحياة إن أحبت‎ ‎زوجها‎

لأن‎:

المرأة هي التي تقود الرجل إلى‎ ‎السعادة‎

لأن‎:

المرأة‎ ‎هي تاج رأس الرجل‎

لأن‎:

المرأة‎ ‎لا يستطيع الرجل العيش‎ ‎بدونها‎



هل تفتخري بأنكِ امرأة؟؟؟؟
 
اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
المشاركات
234
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
الجنس
أنثى
بارك الله فيك وصف رائع 😍😍😍😍 أنا عن نفسي لا أعتقد أني اتمتع بهذه المواصفات وعلى هذا الحال ليمكنني القول اني فخورة بكوني إمرأة وصفك مثالي ولا أعتقد وجود هذه المثالية إلا في امي😍😍😍😍
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,230
النقاط
746
الجنس
ذكر
قال اميرة الالم:
بارك الله فيك وصف رائع 😍😍😍😍 أنا عن نفسي لا أعتقد أني اتمتع بهذه المواصفات وعلى هذا الحال ليمكنني القول اني فخورة بكوني إمرأة وصفك مثالي ولا أعتقد وجود هذه المثالية إلا في امي😍😍😍😍
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الله يحفظ امك وتسيرى على در بها
 
اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
المشاركات
234
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
الجنس
أنثى
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