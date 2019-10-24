البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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صور هيكل الخيزران
في قلب منطقة محمية من الغابة الأصلية في tulum ، المكسيك ، يوفر بيئة طبيعية هادئة للتأمل
صممه مكتب تصميم للمهندسين المعماريين ، يأخذ الجناح شكل هيكل سلسال من خمسة جوانب ،
مع جدران كاسحة مصنوعة من الخيزران المستدام بشكل مستدام ، وأقبية مقوسة تتعايش في تبعية
هيكلية. عندما يمر النسيم فوق مظلة الغابة وعبر الهيكل المفتوح ، فإنه ينعش تفاعلًا بين الضوء
والظلال المرقطة ، مما يعزز من جودة الأثيرية والهدوء للمساحة.
مما يجعل كل قطعة منسوجة تعمل معًا كعنصر واحد موحد، بمجرد أن يتم رفع الأقواس ، تمّ نسجها
معًا بنمط مثلث هيكلي ومربوطة بطبقتين متصلتين من شعرية من الخيزران المحبوك بإحكام. من الخارج ،
تحمي طبقة من الزاكيت المحلي (سقف قش العشب) الهيكل من المطر ، وتسمح له بالتنفس في
المناخ المداري للتوليا.
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في أمان الله
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صور هيكل الخيزران
في قلب منطقة محمية من الغابة الأصلية في tulum ، المكسيك ، يوفر بيئة طبيعية هادئة للتأمل
صممه مكتب تصميم للمهندسين المعماريين ، يأخذ الجناح شكل هيكل سلسال من خمسة جوانب ،
مع جدران كاسحة مصنوعة من الخيزران المستدام بشكل مستدام ، وأقبية مقوسة تتعايش في تبعية
هيكلية. عندما يمر النسيم فوق مظلة الغابة وعبر الهيكل المفتوح ، فإنه ينعش تفاعلًا بين الضوء
والظلال المرقطة ، مما يعزز من جودة الأثيرية والهدوء للمساحة.
مما يجعل كل قطعة منسوجة تعمل معًا كعنصر واحد موحد، بمجرد أن يتم رفع الأقواس ، تمّ نسجها
معًا بنمط مثلث هيكلي ومربوطة بطبقتين متصلتين من شعرية من الخيزران المحبوك بإحكام. من الخارج ،
تحمي طبقة من الزاكيت المحلي (سقف قش العشب) الهيكل من المطر ، وتسمح له بالتنفس في
المناخ المداري للتوليا.
****************************
في أمان الله