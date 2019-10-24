السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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صور هيكل الخيزران



في قلب منطقة محمية من الغابة الأصلية في tulum ، المكسيك ، يوفر بيئة طبيعية هادئة للتأمل

صممه مكتب تصميم للمهندسين المعماريين ، يأخذ الجناح شكل هيكل سلسال من خمسة جوانب ،

مع جدران كاسحة مصنوعة من الخيزران المستدام بشكل مستدام ، وأقبية مقوسة تتعايش في تبعية

هيكلية. عندما يمر النسيم فوق مظلة الغابة وعبر الهيكل المفتوح ، فإنه ينعش تفاعلًا بين الضوء

والظلال المرقطة ، مما يعزز من جودة الأثيرية والهدوء للمساحة.

مما يجعل كل قطعة منسوجة تعمل معًا كعنصر واحد موحد، بمجرد أن يتم رفع الأقواس ، تمّ نسجها

معًا بنمط مثلث هيكلي ومربوطة بطبقتين متصلتين من شعرية من الخيزران المحبوك بإحكام. من الخارج ،

تحمي طبقة من الزاكيت المحلي (سقف قش العشب) الهيكل من المطر ، وتسمح له بالتنفس في

المناخ المداري للتوليا.