



ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل ؟؟







( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

قالها إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام حين أُلقي في النار،

فجَعَلَ اللهُ النارَ برداً وسلاماً عليه،

(قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَاً وَسَلَامَاً عَلَى إِبْرَاهِيمَ)،

فلا يمكن لشيء أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله تعالى،

فالله هو الذي جعل النار محرقة فهي لا تحرق بذاتها، فإذا أراد لها أن تكون برداً وسلاماً صارت كذلك،

قال ابن عباس: (لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من شدَّة بردها).



فالله سبحانه وتعالى الذي جعل النار برداً سلاماً هو الذي يجعل المِحَن مِنَحاً وعطايا،

ويجعل الفقرَ والحاجةَ سعةً وغنى،

ويجعل الهمومَ والأحزانَ أفراحاً ومسرَّات،

ويجعل المنعَ عطاءً ورحمةً،

وهذا كلُّه لمن توكَّل على الله تعالى وأيقن به وأحسن الظن بالله سبحانه.



فالذي يقول : حسبنا الله ، يقول : إن الله كافينا .

ويجب أن يعتقد معنى هذه الكلمة ، فيعتقد أن الله كَافِيه كل ما أهمّه .

وقول : نِعْم الوكيل ، أي : نِعْم الْحَفِيظ .

ومعنى الكلمة :

« إن الله كافِينا ونِعْم الْحَفيظ ».



وهي « تُقال عند خوف أمْر ، فإن الْمُسْلِم يُسْلِم أمْره إلى الله ويُفوِّض أمْرَه إليه » .



فَمَن فَعَل ذلك كَفَاه الله عزوجل

منقوووول