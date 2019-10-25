صور مدهشة لما تحت المجهر " الجزء الأول "

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
839
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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85y76849.gif
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1.jpg
Cuprite (المعدنية تتكون من أكسيد النحاس).

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2.jpg
مجمع نمط العين. التركيز والتراص ، الضوء المنعكس.

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3.jpg
الأخطبوط bimaculoides في حالة الجنين.

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4.jpg
الإسقاطات المشفرة بالألوان العميقة لثلاثة دعامات (خلايا أولية للمياه العذبة أحادية الخلية).

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5.jpg
التمساح الجنين تطوير الأعصاب والهيكل العظمي

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6.jpg
أنثى Oxyopes dumonti (الوشق) العنكبوت.

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7.jpg
برعم لنبتة التوليب المقطع العرضي

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8.jpg
جنين السلاحف الفلورسنت

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9.jpg
حامل دافنيا ماجنا (قشريات العوالق الصغيرة)

10.jpg
خلايا BPAE في مرحلة التطوّر من الانقسام.
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سبحان الله في خلقه
في أمان الله
اتمنى لكم أن تستفيدوا ان شاء الله
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,841
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
بابابا حطها فالقول يا رياض
هذي احسن صوره شفتها اليوم طليتلي على قلبي وكونترا على الي يكرهو التمساح
سوف البر اه الاصيله
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5.jpg


التمساح الجنين تطوير الأعصاب والهيكل العظمي

بورك فيك اخي البشير ولك التقدير
 
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