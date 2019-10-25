صور مدهشة لما تحت المجهر " الجزء الأول "

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 839
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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Cuprite (المعدنية تتكون من أكسيد النحاس).
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مجمع نمط العين. التركيز والتراص ، الضوء المنعكس.
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الأخطبوط bimaculoides في حالة الجنين.
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الإسقاطات المشفرة بالألوان العميقة لثلاثة دعامات (خلايا أولية للمياه العذبة أحادية الخلية).
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التمساح الجنين تطوير الأعصاب والهيكل العظمي
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أنثى Oxyopes dumonti (الوشق) العنكبوت.
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برعم لنبتة التوليب المقطع العرضي
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جنين السلاحف الفلورسنت
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حامل دافنيا ماجنا (قشريات العوالق الصغيرة)
خلايا BPAE في مرحلة التطوّر من الانقسام.
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سبحان الله في خلقه
في أمان الله
اتمنى لكم أن تستفيدوا ان شاء الله
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******
Cuprite (المعدنية تتكون من أكسيد النحاس).
*****
مجمع نمط العين. التركيز والتراص ، الضوء المنعكس.
*****
الأخطبوط bimaculoides في حالة الجنين.
*****
الإسقاطات المشفرة بالألوان العميقة لثلاثة دعامات (خلايا أولية للمياه العذبة أحادية الخلية).
*****
التمساح الجنين تطوير الأعصاب والهيكل العظمي
*****
أنثى Oxyopes dumonti (الوشق) العنكبوت.
*****
برعم لنبتة التوليب المقطع العرضي
*****
جنين السلاحف الفلورسنت
*****
حامل دافنيا ماجنا (قشريات العوالق الصغيرة)
خلايا BPAE في مرحلة التطوّر من الانقسام.
***********************
سبحان الله في خلقه
في أمان الله
اتمنى لكم أن تستفيدوا ان شاء الله