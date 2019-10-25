صور مدهشة لما تحت المجهر " الجزء الثاني "

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
839
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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83e76850.gif
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11.jpg
ذكر البعوض

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زوج من المبايض من أنثى ذبابة الفاكهة البالغة ملطخة بـ F - أكتين (أصفر) ونواة (خضراء) ؛ تتميز بجريب الخلايا (أرجواني).

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13.jpg
صورة مجهرية - قطرة ماء مجمدة

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14.jpg
عنكبوت أبيض صغير

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15.jpg
فيتامين سي

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قرنفل الصينية سداة حمراء

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ليس نبات الفطر وإنّما هي مادة كريستال كريستوباليت معلق في مضيفه الكوارتز.

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18.jpg
ندفة الثلج

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يرقة البعوض

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سبحان الله في خلقه
في أمان الله
اتمنى أن تستفيدوا ان شاء الله
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,841
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
سبحان الله ولا قوة الا بالله
صور دقيقة وممتعة
لك التقدير على مجهوداتك اخي البشير
 
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