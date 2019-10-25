صور مدهشة لما تحت المجهر " الجزء الثاني "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ذكر البعوض

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فيتامين سي

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سبحان الله في خلقه

في أمان الله

اتمنى أن تستفيدوا ان شاء الله

زوج من المبايض من أنثى ذبابة الفاكهة البالغة ملطخة بـ F - أكتين (أصفر) ونواة (خضراء) ؛ تتميز بجريب الخلايا (أرجواني).صورة مجهرية - قطرة ماء مجمدةعنكبوت أبيض صغيرقرنفل الصينية سداة حمراءليس نبات الفطر وإنّما هي مادة كريستال كريستوباليت معلق في مضيفه الكوارتز.ندفة الثلجيرقة البعوض