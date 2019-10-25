صور مدهشة لما تحت المجهر " الجزء الثاني "

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 839
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ذكر البعوض
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زوج من المبايض من أنثى ذبابة الفاكهة البالغة ملطخة بـ F - أكتين (أصفر) ونواة (خضراء) ؛ تتميز بجريب الخلايا (أرجواني).
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صورة مجهرية - قطرة ماء مجمدة
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عنكبوت أبيض صغير
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فيتامين سي
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قرنفل الصينية سداة حمراء
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ليس نبات الفطر وإنّما هي مادة كريستال كريستوباليت معلق في مضيفه الكوارتز.
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ندفة الثلج
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يرقة البعوض
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سبحان الله في خلقه
في أمان الله
اتمنى أن تستفيدوا ان شاء الله
*=*=*=*=*=*=*
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ذكر البعوض
*****
زوج من المبايض من أنثى ذبابة الفاكهة البالغة ملطخة بـ F - أكتين (أصفر) ونواة (خضراء) ؛ تتميز بجريب الخلايا (أرجواني).
*****
صورة مجهرية - قطرة ماء مجمدة
*****
عنكبوت أبيض صغير
*****
فيتامين سي
*****
قرنفل الصينية سداة حمراء
*****
ليس نبات الفطر وإنّما هي مادة كريستال كريستوباليت معلق في مضيفه الكوارتز.
*****
ندفة الثلج
*****
يرقة البعوض
***********************
سبحان الله في خلقه
في أمان الله
اتمنى أن تستفيدوا ان شاء الله