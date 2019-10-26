مكارم الأخلاق

قال حافظ إبراهيم رحمه الله مبيِّنًا قيمةَ الأخلاق:



إِنِّي لَتُطْرِبُنِي الخِلَالُ كَرِيمَةً * طَرَبَ الغَرِيبِ بِأَوْبَةٍ وَتَلَاقِ ​

وَيَهُزُّنِي ذِكْرُ المُرُوءَةِ وَالنَّدَى * بَيْنَ الشَّمَائِلِ هَزَّةَ المُشْتَاقِ ​

مَا البَابِلِيَّةُ فِي صَفَاءِ مِزَاجِهَا * وَالشُّرْبُ بَيْنَ تَنَافُسٍ وَسِبَاقِ ​

وَالشَّمْسُ تَبْدُو فِي الكُؤُوسِ وَتَخْتَفِي * وَالبَدْرُ يُشْرِقُ مِنْ جَبِينِ السَّاقِي ​

بِأَلَذَّ مِنْ خُلُقٍ كَرِيمٍ طَاهِرٍ * قَدْ مَازَجَتْهُ سَلَامَةُ الأَذْوَاقِ ​

فَإِذَا رُزِقْتَ خَلِيقَةً مَحْمُودَةً * فَقَدِ اصْطَفَاكَ مُقَسِّمُ الأَرْزَاقِ ​

فَالنَّاسُ هَذَا حَظُّهُ مَالٌ، وَذَا * عِلْمٌ وَذَاكَ مَكَارِمُ الأَخْلَاقِ ​

وَالمَالُ إِنْ لَمْ تَدَّخِرْهُ مُحَصَّنًا * بِالعِلْمِ كَانَ نِهَايَةَ الإِمْلَاقِ ​

وَالعِلْمُ إِنْ لَمْ تَكْتَنِفْهُ شَمَائِلٌ * تُعْلِيهِ كَانَ مَطِيَّةَ الإِخْفَاقِ ​

لَا تَحْسَبَنَّ العِلْمَ يَنْفَعُ وَحْدَهُ * مَا لَمْ يُتَوَّجْ رَبُّهُ بِخَلَاقِ ​

الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ ​



[«جواهر الأدب» للهاشمي (٣٥٤)



المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله