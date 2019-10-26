نكتة :حمدان وأبيه

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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دخل تيس إلى الغرفة وكان الأب مع أولاده يتعشّون
قال الأب لإبنه الأكبر: قم يا حمدان اربط التيس بسرعة قبل أن ينطحنا
فقام حمدان مستعجلًا وضرب برأسه المصباح بدون أن ينتبه
فصار البيت عتمة
ثمّ وضع حمدان رجله في المائدة، فقلب الأكل وإنتثر على الأرض
فقفز حمدان لكي لا يغوض قدمه بالأكل
فجاءت رجله اليسرى في بطن الأب واليمنى في جبهته
فصرخ الأب لباقي أولاده:
أتركوا التيس واربطوا حمدان...
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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
*=*=*=*=*=*
******************
******
دخل تيس إلى الغرفة وكان الأب مع أولاده يتعشّون
قال الأب لإبنه الأكبر: قم يا حمدان اربط التيس بسرعة قبل أن ينطحنا
فقام حمدان مستعجلًا وضرب برأسه المصباح بدون أن ينتبه
فصار البيت عتمة
ثمّ وضع حمدان رجله في المائدة، فقلب الأكل وإنتثر على الأرض
فقفز حمدان لكي لا يغوض قدمه بالأكل
فجاءت رجله اليسرى في بطن الأب واليمنى في جبهته
فصرخ الأب لباقي أولاده:
أتركوا التيس واربطوا حمدان...
*******************
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم