نكتة :حمدان وأبيه

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
849
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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دخل تيس إلى الغرفة وكان الأب مع أولاده يتعشّون
قال الأب لإبنه الأكبر: قم يا حمدان اربط التيس بسرعة قبل أن ينطحنا
فقام حمدان مستعجلًا وضرب برأسه المصباح بدون أن ينتبه
فصار البيت عتمة😱
ثمّ وضع حمدان رجله في المائدة، فقلب الأكل وإنتثر على الأرض
فقفز حمدان لكي لا يغوض قدمه بالأكل
فجاءت رجله اليسرى في بطن الأب واليمنى في جبهته
فصرخ الأب لباقي أولاده:
أتركوا التيس واربطوا حمدان...😂😁

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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم


 
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