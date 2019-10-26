متوفر مبلغ 295 دولار USDT للبيع....

سعر الدولار = 195 دج



عمولة على المشتري

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

اقل مبلغ للحجز 100 دولار

سعر ثابت

ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..

ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص