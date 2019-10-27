رسالة وكالة ناسا للطفل " Jack Davis "

البشير البشير

البشير البشير

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2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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وكالة ناسا أعلنت عن وظيفة شاغرة، نوع الوظيفة "حارس لكوكب الأرض" وهي وظيفة فخرية
مقدار الراتب السنوي 187 ألف دولار .
قام تلميذ اسمه "Jack Davis" يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات بكتابة رسالة إلى ناسا بخط يده
يتمنّى فيها أن تقبل به ناسا كحامي لكوكب الأرض، حيث يقول :
أنا مناسب للعمل لأنّ أختي تعتقد أني كائن فضائي"

قامت وكالة ناسا بالرد على الطفل " عزيزي جاك نحن نطمح أن نعمل مع علماء بارزين وعباقرة من أمثالك
اجتهد في دراستك الآن وأهلاً بك في وكالة ناسا "

أضخم وكالة فضاء في العالم لم تتجاهل رسالة طفل عمره 9 سنوات، إنما حفّزته وردّت عليه
وسيظلّ يتذكّرها طول عمره..

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في أمان الله
 
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