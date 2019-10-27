رسالة وكالة ناسا للطفل " Jack Davis "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وكالة ناسا أعلنت عن وظيفة شاغرة، نوع الوظيفة

"حارس لكوكب الأرض"

وهي وظيفة فخرية

مقدار الراتب السنوي

187 ألف دولار

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قام تلميذ اسمه

"Jack Davis"

يبلغ من العمر حوالي

9 سنوات

بكتابة رسالة إلى ناسا بخط يده

يتمنّى فيها أن تقبل به ناسا كحامي لكوكب الأرض، حيث يقول :

أنا مناسب للعمل لأنّ أختي تعتقد أني كائن فضائي"



قامت وكالة ناسا بالرد على الطفل " عزيزي جاك نحن نطمح أن نعمل مع علماء بارزين وعباقرة من أمثالك

اجتهد في دراستك الآن وأهلاً بك في وكالة ناسا "



أضخم وكالة فضاء في العالم لم تتجاهل رسالة طفل عمره

9 سنوات

، إنما حفّزته وردّت عليه

وسيظلّ يتذكّرها طول عمره..

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