تهنئة بانضمام فرد جديد

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,265
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر منتدى اللمة الجزائرية بطاقمه واعضاءه ان يتقدم بتهنئة الأخت @ملكة زوجي
اثر ولادتها مولودا جديدا
اللهم احفظه واجعله من الصالحين
ربي يهنيكم اختي ويحفظلك بنتك والبيبي الجديد
ويشفيك في القريب العاجل يارب
يسر منتدى اللمة الجزائرية بطاقمه واعضاءه ان يتقدم بتهنئة الأخت @ملكة زوجي
اثر ولادتها مولودا جديدا
اللهم احفظه واجعله من الصالحين
ربي يهنيكم اختي ويحفظلك بنتك والبيبي الجديد
ويشفيك في القريب العاجل يارب