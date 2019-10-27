تهنئة بانضمام فرد جديد

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,265
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر منتدى اللمة الجزائرية بطاقمه واعضاءه ان يتقدم بتهنئة الأخت @ملكة زوجي
اثر ولادتها مولودا جديدا
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اللهم احفظه واجعله من الصالحين
ربي يهنيكم اختي ويحفظلك بنتك والبيبي الجديد

ويشفيك في القريب العاجل يارب

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