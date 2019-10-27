مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)

ويسألونك عن نوفمبر

قل مداد اهل الجزائر له اوصف

واني من تلك السلالة تمتد عروقي

ومنها دمائي

نوفمبر عز مقامك فينا وارضي ارتوت من دماء فيك سالت ومنك تفوح ريح كلها زكية

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نوفمبر للجزائر فيك تقديس

نوفمبر منك جنات نحن فيها نعيش

وسل الشيوخ ففي تجاعيد وجوههم قصص

تنطق لملحمات تتالت لثلة من الناس قدموا انفسهم لنعيش في هذه الجنة

وموعدنا في جنات الخلد ملقانا ان شاء الله



نوفمبر منك الوطن ابتذر وزرع من جديد

كنت مخاضا لسبع سنين ويزيد كلها عجاف الا من دماء شهداء افضوا الى رب السموات



نوفمبر ارسلنا فيه ارواح تعانق سماء بارينا

نوفمبر فيك الخير وفيك نكسر شموخ اعادينا

نوفمبر اراك شهرا تحمل فينا عزا ما شدت ايادينا







عبد الرؤوف.