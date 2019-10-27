مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المرشحين
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
921
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
ويسألونك عن نوفمبر
قل مداد اهل الجزائر له اوصف
واني من تلك السلالة تمتد عروقي
ومنها دمائي
نوفمبر عز مقامك فينا وارضي ارتوت من دماء فيك سالت ومنك تفوح ريح كلها زكية
.
نوفمبر للجزائر فيك تقديس
نوفمبر منك جنات نحن فيها نعيش
وسل الشيوخ ففي تجاعيد وجوههم قصص
تنطق لملحمات تتالت لثلة من الناس قدموا انفسهم لنعيش في هذه الجنة
وموعدنا في جنات الخلد ملقانا ان شاء الله

نوفمبر منك الوطن ابتذر وزرع من جديد
كنت مخاضا لسبع سنين ويزيد كلها عجاف الا من دماء شهداء افضوا الى رب السموات

نوفمبر ارسلنا فيه ارواح تعانق سماء بارينا
نوفمبر فيك الخير وفيك نكسر شموخ اعادينا
نوفمبر اراك شهرا تحمل فينا عزا ما شدت ايادينا



عبد الرؤوف.
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,539
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
تم الموافقة على المووضوع
كلمات جميلة في حق شهر عظيم من شهور المقاومة الوطنية للاحتلال الفرنسي
بالتوفيق اخي
 
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