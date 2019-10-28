مشاركتي الرمزية في مسابقة ،، لأجلك ياوطني أكتب ,,'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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كلمات لموطني العربي

وعن العشق ،،

فقد رضعته و العظم رقيق ,

رشفة ترسم بسمة ،,

وأخرى نورا.. في العين تنير ..

تبث أملا ،, في أفقي ،, في وجه أمي ,"

هطلت سحائبه ..

في قلبي الصغير .. بذر الحب أشجارا ،'

قوي العظم مني ,,

ولم أقوى على ', الفطام !

يا خيط نور ،

انبثق وسط ظلمة الكون ،،

وعتمة , المجرات ..

......

هل مازلت تذكرني ،,

وتذكر ماكان في ذاك الزمان!

أم أنك تلملم شتات نفسك ،،

بعد أن تناثرت مهجتك،

على خريطة .. " أوطان "..

وحالت دون الوصل أوراق ،، وأختام ..

غرقت العقول في غياهب الأوهام ..

ونامت العيون بينما تتربص بها الهوام ،،

نزع اللثام عن العروبة ,

واستبيحت " مفاتنها " لكل فاجر خوان ..

فكأنما ماتت النخوة ودثر الحياء بالأكفان..

............



فكأنني خفتت في عيني الأنوار ،

تيبست,, يدي ،

جفت منابع الكلم ،

تمر سنون ،,

تحمل معها الأيام والشهور ..

اكتوبر أو نوفبمر ،، أو أيا كان ..

حبي لك فطري ،،

لا تجدده .. أسماء !

مواكب الشهداء ،،

تظلها سحائب الخلود ',,

هذا عزاء للقلب ،، وأي عزاء !

يبعث ، القلب شامخا ,,

ويبعد كل " رثاء "

فماذا عساي أقول ..

......

،، سأكتب لك ، ..

غزا الشيب مفرقي ،،

ومازال حبك ،،

يطالعني بوجه" أمرد " ..

أيا موطني العربي !