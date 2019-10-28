التكنولوجيا في كل دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مازلت التكنولوجيا تتطوّر ، ومع كل دقيقة تظهر ابتكارات تُنسي الأخرى لتبقى من الماضي

أيام الذهبية للقرص المضغوط

بيل غيتس في تجربة تُوضّح حجم المعلومات في الأوراق مقارنة بقرص واحد



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اجتمعت كل الوسائل في وسيلة واحدة

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تطوّرت كذلك بطاقات الذاكرة واصبحت بسعات كبيرة

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قرص صلب بسعة 5 ميغابايت في عام 1956 و يتطلّب لرفعه عدد كبير من الأفراد

والآن أصبح الحجم أكبر بألاف الجيغابايت وبشكل صغير





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ماذا يحدث في كل 60ثانية من رسائل وتسجيل ورفع المعلومات في مختلف المواقع الانترنت

في عام 2016

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