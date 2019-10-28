التكنولوجيا في كل دقيقة

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
875
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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مازلت التكنولوجيا تتطوّر ، ومع كل دقيقة تظهر ابتكارات تُنسي الأخرى لتبقى من الماضي

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أيام الذهبية للقرص المضغوط
بيل غيتس في تجربة تُوضّح حجم المعلومات في الأوراق مقارنة بقرص واحد
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اجتمعت كل الوسائل في وسيلة واحدة
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تطوّرت كذلك بطاقات الذاكرة واصبحت بسعات كبيرة
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قرص صلب بسعة 5 ميغابايت في عام 1956 و يتطلّب لرفعه عدد كبير من الأفراد
والآن أصبح الحجم أكبر بألاف الجيغابايت وبشكل صغير
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ماذا يحدث في كل 60ثانية من رسائل وتسجيل ورفع المعلومات في مختلف المواقع الانترنت
في عام 2016

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في أمان الله
 
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