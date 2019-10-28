التكنولوجيا في كل دقيقة

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 875
- النقاط
- 551
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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مازلت التكنولوجيا تتطوّر ، ومع كل دقيقة تظهر ابتكارات تُنسي الأخرى لتبقى من الماضي
أيام الذهبية للقرص المضغوط
بيل غيتس في تجربة تُوضّح حجم المعلومات في الأوراق مقارنة بقرص واحد
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اجتمعت كل الوسائل في وسيلة واحدة
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تطوّرت كذلك بطاقات الذاكرة واصبحت بسعات كبيرة
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قرص صلب بسعة 5 ميغابايت في عام 1956 و يتطلّب لرفعه عدد كبير من الأفراد
والآن أصبح الحجم أكبر بألاف الجيغابايت وبشكل صغير
********
ماذا يحدث في كل 60ثانية من رسائل وتسجيل ورفع المعلومات في مختلف المواقع الانترنت
في عام 2016
*******************
في أمان الله
*=*=*=*=*=*
**********
مازلت التكنولوجيا تتطوّر ، ومع كل دقيقة تظهر ابتكارات تُنسي الأخرى لتبقى من الماضي
أيام الذهبية للقرص المضغوط
بيل غيتس في تجربة تُوضّح حجم المعلومات في الأوراق مقارنة بقرص واحد
********
اجتمعت كل الوسائل في وسيلة واحدة
********
تطوّرت كذلك بطاقات الذاكرة واصبحت بسعات كبيرة
********
********
قرص صلب بسعة 5 ميغابايت في عام 1956 و يتطلّب لرفعه عدد كبير من الأفراد
والآن أصبح الحجم أكبر بألاف الجيغابايت وبشكل صغير
********
ماذا يحدث في كل 60ثانية من رسائل وتسجيل ورفع المعلومات في مختلف المواقع الانترنت
في عام 2016
*******************
في أمان الله