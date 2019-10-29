صور تأخذك إلى تأمّل آخر

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 881
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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صورة رائعة تظهر قرص الشمس الذهبي في وقت الغروب، ويظهر في الصورة طائر وكأنه يطير داخل قرص الشمس
والتقطت بواسطة آلة تصوير مقرّبة
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صورة مُقربة لشرايين العين بعد البُكاء ، وكأنها غابة تحترق
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وادي الأضواء بإيطاليا
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صورة و كأنها من وحي الخيال لمدينة مارين - كاليفورنيا، أثناء أمواج كبيرة من الضباب
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مشهد مدهش لجسر من المياه، يمر فوق طرق للسيارات بإحدى المناطق في بلجيكا.
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فقط في قارة إفريقيا، وتحديدا في ناميبيا، يمكنك أن تشاهد تلك اللقطة الساحرة لالتقاء المياه بالصحراء.
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لقطة مثيرة تكشف عن التقاء نهر الأمازون بالبرازيل، بالنهر الأسود في جامايكا، حيث يعود اختلاف الألوان بالصورة، إلى تباين ألوان التربة أسفل كل نهر.
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صورة تظهر سيارة تسير على السطح الملحي الذي يظهر وكأنه مرآة، وهذه المنطقة تسمى Salar de Uyuni وهي موجودة في بوليفيا وتلقّب بأكبر
مرآة على سطح الأرض.
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تظهر في الصورة المياه وقد تجمدت بسبب زيادة برودة الجو، وتتميز هذه المياه المجمدة بأنها تتّخذ أشكال الزهور فتبدو وكأنها زهور من الثلج
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النقطة السوداء الصغيرة على يسار الشمس هي في الحقيقة لكوكب عطارد.
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تدقيق النظر في فم البجعة يكشف لنا عن ضحيتها المتمثلة في سمكة صغيرة.
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هذا المعبر الأخضر المزين بالنباتات والأشجار في سنغافورة، والذي صمم تحديدا لتسهيل مهمة عبور الحيوانات، دون التعرض
لخطر الاصطدام بالسيارات المسرعة.
*****
سبحان الله في خلقه
في أمان الله
************************
********************
صورة رائعة تظهر قرص الشمس الذهبي في وقت الغروب، ويظهر في الصورة طائر وكأنه يطير داخل قرص الشمس
والتقطت بواسطة آلة تصوير مقرّبة
*****
صورة مُقربة لشرايين العين بعد البُكاء ، وكأنها غابة تحترق
*****
وادي الأضواء بإيطاليا
*****
صورة و كأنها من وحي الخيال لمدينة مارين - كاليفورنيا، أثناء أمواج كبيرة من الضباب
*****
مشهد مدهش لجسر من المياه، يمر فوق طرق للسيارات بإحدى المناطق في بلجيكا.
*****
فقط في قارة إفريقيا، وتحديدا في ناميبيا، يمكنك أن تشاهد تلك اللقطة الساحرة لالتقاء المياه بالصحراء.
*****
لقطة مثيرة تكشف عن التقاء نهر الأمازون بالبرازيل، بالنهر الأسود في جامايكا، حيث يعود اختلاف الألوان بالصورة، إلى تباين ألوان التربة أسفل كل نهر.
*****
صورة تظهر سيارة تسير على السطح الملحي الذي يظهر وكأنه مرآة، وهذه المنطقة تسمى Salar de Uyuni وهي موجودة في بوليفيا وتلقّب بأكبر
مرآة على سطح الأرض.
*****
تظهر في الصورة المياه وقد تجمدت بسبب زيادة برودة الجو، وتتميز هذه المياه المجمدة بأنها تتّخذ أشكال الزهور فتبدو وكأنها زهور من الثلج
*****
النقطة السوداء الصغيرة على يسار الشمس هي في الحقيقة لكوكب عطارد.
*****
تدقيق النظر في فم البجعة يكشف لنا عن ضحيتها المتمثلة في سمكة صغيرة.
*****
هذا المعبر الأخضر المزين بالنباتات والأشجار في سنغافورة، والذي صمم تحديدا لتسهيل مهمة عبور الحيوانات، دون التعرض
لخطر الاصطدام بالسيارات المسرعة.
*****
سبحان الله في خلقه
في أمان الله