جولة في مكياجي 🤗

الوهم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي حبيت نشاركم مكياجي غسيل وايلاينر كنتور و كونسيلر احمر شفاة بيوتي بلاندر فوندايشن هايلاتر طلاء الاضافر بنات حبيت ننصكم بمنتجات Martin روعة خاصو احمر الشفاة واسعارها في متناول الجميع لكن احذرو التقليد باه تميزو الفونديشن الاصلي في مات يكون ثقيل ويخفي وصعيب باه يتوزع اما التقليد خفيف وسهل توزيعو اي استفسار راني هنا
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