جولة في مكياجي 🤗

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
349
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي حبيت نشاركم مكياجي 20191015_111152.jpg غسيل وايلاينر 20191015_111117.jpg كنتور و كونسيلر 20191015_110352.jpg احمر شفاة 20191015_104933.jpg بيوتي بلاندر 20191015_104829.jpg فوندايشن 20191015_104028.jpg هايلاتر 20191015_111224.jpg طلاء الاضافر بنات حبيت ننصكم بمنتجات Martin روعة خاصو احمر الشفاة واسعارها في متناول الجميع لكن احذرو التقليد باه تميزو الفونديشن الاصلي في مات يكون ثقيل ويخفي وصعيب باه يتوزع اما التقليد خفيف وسهل توزيعو اي استفسار راني هنا 😘
 

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