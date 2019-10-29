تطبيقي للوحه الانفنتو تاثير الصخور

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,929
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر

غغغغغغغ.gif

أعضاء وزوار منتدى اللمه اهلا بكم

كما عودناكم دائما

اليوم جبتلكم موضوع خاص بعمل لوحه تزيينيه
معمولة بالانفنتو والانهاا بطلاء دوروتيا

يمكن تطبيقها في صالون او هول او نهاية ممر
قياس اللوحه متر ونصف والعرض واحد متر


قمنا بتطبيقها في غرفه كانت مطلية مسبقا
بطلاء الارتكو 7
اي ان القاعده صلبة ومناسبة لعمل اللوحه

20191023_144210-1(1).jpg

بعد تحديد الطار باللاصق الورقي

قمنا بعمل طبقتين من عجينة الانفنتو
وبشكل عرضي مائل

191026_125423_COLLAGE-1.jpg

بعدين قمنا بعمل العروق الخاصه بالمشرط لاضهار خطوط والنتوات بين الصخور

Untitled-3.jpg

بعدها ننتضر مده ساعه او اكثر لجفاف اللوحة ثم نقوم بعملية الصقل الجيد
وتلوين العروق باللون الاسود

Untitled-2.jpg

ببعدها نقوم بطلاء اللوحه بطلاء الدوروتيا الخاص بلون البني الذهبي

Untitled-8.jpg

Untitled-7.jpg

Untitled-5.jpg

Untitled4.jpg


وهنا الشكل النهائي للوحة
بعد الجفاف وتركيب الاطار الخارجي


20191028_174021-1 (1).jpg

20191028_174118-2.jpg

20191028_174054_Burst01-1 (1).jpg

اتمنى ان تنال اعجابكم
مع تحيات اخوكم #sami44
غغغغغغغغ54.gif

 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top