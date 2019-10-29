تطبيقي للوحه الانفنتو تاثير الصخور

sami44
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أعضاء وزوار منتدى اللمه اهلا بكم
كما عودناكم دائما
اليوم جبتلكم موضوع خاص بعمل لوحه تزيينيه
معمولة بالانفنتو والانهاا بطلاء دوروتيا
يمكن تطبيقها في صالون او هول او نهاية ممر
قياس اللوحه متر ونصف والعرض واحد متر
قمنا بتطبيقها في غرفه كانت مطلية مسبقا
بطلاء الارتكو 7
اي ان القاعده صلبة ومناسبة لعمل اللوحه
بعد تحديد الطار باللاصق الورقي
قمنا بعمل طبقتين من عجينة الانفنتو
وبشكل عرضي مائل
بعدين قمنا بعمل العروق الخاصه بالمشرط لاضهار خطوط والنتوات بين الصخور
بعدها ننتضر مده ساعه او اكثر لجفاف اللوحة ثم نقوم بعملية الصقل الجيد
وتلوين العروق باللون الاسود
ببعدها نقوم بطلاء اللوحه بطلاء الدوروتيا الخاص بلون البني الذهبي
وهنا الشكل النهائي للوحة
بعد الجفاف وتركيب الاطار الخارجي
اتمنى ان تنال اعجابكم
مع تحيات اخوكم #sami44
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