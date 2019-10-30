مشاركتى الرمزية في مسابقةمن اجلك ياوطنى



لماويين ان شاء الله تكونو في اتم الصحة والعافية

السلام عليكم....لماويين ان شاء الله تكونو في اتم الصحة والعافية



فيما يلى ساشارككم بعض الاسطر التى حاولت كتابتها لمشاركتكم ذكرى مميزة

اتمنى ان تكون الاسطر على الاقل لائقة وان تروقكم وتنال استحسانكم

نوفمبر ....

قالوا عنك ذكرى وتنسي

قالوا شهراا ويمضي



قلنا لا

قالووا اذاا تاريخ ويندثر

انتبهوا ياسادة ياكرام

انه تاريخ شعب تسابق ابنائه

على اعتلاء المقاصل

على دماء رسمت بها نجمة وهلال

وسط قطعة قماش زينت بها السماء

لا نحتفل بك للذكرى وحسب

انما للتذكير

بانك صرخة

صرختاا زعزعت نفوس المستبدين





يامن انتزعتم ولم تطلبووا

يامن اخذتم حقاا اغتصب منكم

ارقدوو سالمين

فامانتكم وجدان القلب ماواها





قلتم نريد

الجزائر حرة مستقلة

وقلنا

تحيا الجزائر ابد الدهر حرة