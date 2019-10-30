يلوو شيش
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أنت
وكيف يراك الناس
أنت الآن على موعد مع الحقيقة
موعد لاكتشاف شخصيتك ومن تكون وكيف يراك الناس، اعتمادا على معايير علمية
لأول مرة في العالم العربي، سيمكنك إجراء الإختبار العالمي الخاص بالشخصيات البشرية الذي أعده "كاثرين كوك بريغز"، و "إيزابيل بريغز مايرز"، في سنة 1910م وتم تطويره في سنة 1962م ليكون أكثر الإختبارات دقة عالمياً
الإختبار يستغرق أقل من 5 دقائق، يجب عليك أن تجيب عن الأسئلة بصراحة وصدق تام، حين تقرأ السؤال اعلم أن لا أحد يراك وأجب دون أي مخاوف، حاول أن تجيب بما تعتقده فعليا، وليس ما تريد أن يصدقه أو
يعتقده الآخرون عنك، لا تُنافق ولا تكذب فلا أحد يراك الآن
اقدم لكم اختبار الشخصية :
اتمنى ان تشاركونا شخصياتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أنت
وكيف يراك الناس
أنت الآن على موعد مع الحقيقة
موعد لاكتشاف شخصيتك ومن تكون وكيف يراك الناس، اعتمادا على معايير علمية
لأول مرة في العالم العربي، سيمكنك إجراء الإختبار العالمي الخاص بالشخصيات البشرية الذي أعده "كاثرين كوك بريغز"، و "إيزابيل بريغز مايرز"، في سنة 1910م وتم تطويره في سنة 1962م ليكون أكثر الإختبارات دقة عالمياً
الإختبار يستغرق أقل من 5 دقائق، يجب عليك أن تجيب عن الأسئلة بصراحة وصدق تام، حين تقرأ السؤال اعلم أن لا أحد يراك وأجب دون أي مخاوف، حاول أن تجيب بما تعتقده فعليا، وليس ما تريد أن يصدقه أو
يعتقده الآخرون عنك، لا تُنافق ولا تكذب فلا أحد يراك الآن
اقدم لكم اختبار الشخصية :
اختبار الشخصية - مؤشر مايرز بريغز
موقع هل تعلم يقدم لكم لأول مرة في العالم العربي الإختبار العلمي الخاص بالشخصيات البشرية الذي أعده العالم "كاثرين كوك بريغز"، و "إيزابيل بريغز مايرز"، في سنة 1910م وتم تطويره في سنة 1962م ليكون بذلك أكثر الإختبارات دقة علمياً
haltaalam.info
اتمنى ان تشاركونا شخصياتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب