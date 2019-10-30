من أنت وكيف يراك الناس ؟

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,921
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من أنت
وكيف يراك الناس

أنت الآن على موعد مع الحقيقة

موعد لاكتشاف شخصيتك ومن تكون وكيف يراك الناس، اعتمادا على معايير علمية

لأول مرة في العالم العربي، سيمكنك إجراء الإختبار العالمي الخاص بالشخصيات البشرية الذي أعده "كاثرين كوك بريغز"، و "إيزابيل بريغز مايرز"، في سنة 1910م وتم تطويره في سنة 1962م ليكون أكثر الإختبارات دقة عالمياً

الإختبار يستغرق أقل من 5 دقائق، يجب عليك أن تجيب عن الأسئلة بصراحة وصدق تام، حين تقرأ السؤال اعلم أن لا أحد يراك وأجب دون أي مخاوف، حاول أن تجيب بما تعتقده فعليا، وليس ما تريد أن يصدقه أو

يعتقده الآخرون عنك، لا تُنافق ولا تكذب فلا أحد يراك الآن

اقدم لكم اختبار الشخصية :

اختبار الشخصية - مؤشر مايرز بريغز

موقع هل تعلم يقدم لكم لأول مرة في العالم العربي الإختبار العلمي الخاص بالشخصيات البشرية الذي أعده العالم "كاثرين كوك بريغز"، و "إيزابيل بريغز مايرز"، في سنة 1910م وتم تطويره في سنة 1962م ليكون بذلك أكثر الإختبارات دقة علمياً
haltaalam.info haltaalam.info

اتمنى ان تشاركونا شخصياتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,921
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
نتيجة اختبار شخصيتي :

Opera Instantané_2019-10-30_201357_haltaalam.info.png
ISFP
إنطوائي، حسي، عاطفي، مرن

نسبة هؤلاء تنحصر بين 5 إلى 9% استنادا على دراسة أعدت على المجتمع الأمريكي

الفرد الذي يملك هذه الشخصية يكون هادئ، حساس، وعادة ما ينظر إليه كإنسان طيب القلب، فهو لا يحب كثيرا الجدالات والصراعات، يستقبل المعطيات بحواسه، لا يولي الإهتمام كثيرا للقيادة والسيطرة ويعتبرها عبئ يتجنبه قد المستطاع

يرى الجمال في الأشياء المحسوسة وليس الأفكار، وغالباً ما يكون فنان مبدع في تخصصه، وقد يمتلك موهبة مذهلة في دمج وخلق أشياء من لا شيء تجعل الجميع منبهراً.

من يملك هذه الشخصية يعتبر من طبقة المبدعين حسب نظرية كريسي للأمزجة


نقاط القوة
1. ذو شخصية ساحرة
2. حساس تجاه الآخرين
3. ذو خيال واسع
4. شغوف وعاطفي
5. فضولي و محب للإستكشاف
6. ذو روح فنية
7. مستمع جيد
8. مرن ومتساهل، عادة ما يتسامح مع أقرانه
9. روح الفنان تجعله دائما يمتلك منزلا جميلا و اشياء جميلة
10. ملتزم ويحب أخذ إلتزاماته على محمل الجد

نقاط الضعف
1. يحب الاستقلالية بشكل مفرط
2. لا يمكن التنبؤ به و بتصرفاته
3. يتوتر بسرعة
4. يمتلك روح تنافسية شرسة
5. لا يتقن التخطيط طويل المدى
6. رغم أنه انسان محب إلا ان التعبير عنه بالكلمات صعب
7. إنسان كتوم ويحب الاحتفاظ بأفكاره لنفسه
8. قد يصل إلى خلاصات غير منطقية و غير مرتبطة بالواقع
9. يجد صعوبة في فهم وجهات النظر الاخرى
10. يحس بعلو و تقدير اكبر لمشاعره مقارنة مع مشاعر الآخرين

وظائف لنفس الشخصية
- مصمم.
- رعاية الأطفال.
- مستشار وعامل إجتماعي.
- معلم.
- طبيب نفسي.
- طبيب بيطري.
- طب الأطفال.

مشاهير بنفس الصفات
موزارت
بابلو بيكاسو
براد بيت
مايكل جاكسون
بول مكارثي
دافيد بيكهام

النصيحة الذهبية
يمكنك صنع أعمال فنية إبداعية عالية إذا ركزت على تطوير مواهبك، لا مشكلة في الإنفتاح على الآخر و اخذ الوقت لفهم وجهات نظرهم كيف تتعرف على العالم بشكل اوسع وتوسع معارفك معها، قد لا يفهم البعض وجهات نظرك وهذا امر طبيعي لا تتوقع الكثير من الناس لان في الغالب يخيب ضنك و ضن الاخرين وتصاب بالإحباط
 
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