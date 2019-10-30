من أنت وكيف يراك الناس ؟



الفرد الذي يملك هذه الشخصية يكون هادئ، حساس، وعادة ما ينظر إليه كإنسان طيب القلب، فهو لا يحب كثيرا الجدالات والصراعات، يستقبل المعطيات بحواسه، لا يولي الإهتمام كثيرا للقيادة والسيطرة ويعتبرها عبئ يتجنبه قد المستطاع



يرى الجمال في الأشياء المحسوسة وليس الأفكار، وغالباً ما يكون فنان مبدع في تخصصه، وقد يمتلك موهبة مذهلة في دمج وخلق أشياء من لا شيء تجعل الجميع منبهراً.



من يملك هذه الشخصية يعتبر من طبقة المبدعين حسب نظرية كريسي للأمزجة

نقاط القوة

1. ذو شخصية ساحرة

2. حساس تجاه الآخرين

3. ذو خيال واسع

4. شغوف وعاطفي

5. فضولي و محب للإستكشاف

6. ذو روح فنية

7. مستمع جيد

8. مرن ومتساهل، عادة ما يتسامح مع أقرانه

9. روح الفنان تجعله دائما يمتلك منزلا جميلا و اشياء جميلة

10. ملتزم ويحب أخذ إلتزاماته على محمل الجد

نقاط الضعف

1. يحب الاستقلالية بشكل مفرط

2. لا يمكن التنبؤ به و بتصرفاته

3. يتوتر بسرعة

4. يمتلك روح تنافسية شرسة

5. لا يتقن التخطيط طويل المدى

6. رغم أنه انسان محب إلا ان التعبير عنه بالكلمات صعب

7. إنسان كتوم ويحب الاحتفاظ بأفكاره لنفسه

8. قد يصل إلى خلاصات غير منطقية و غير مرتبطة بالواقع

9. يجد صعوبة في فهم وجهات النظر الاخرى

10. يحس بعلو و تقدير اكبر لمشاعره مقارنة مع مشاعر الآخرين

وظائف لنفس الشخصية

- مصمم.

- رعاية الأطفال.

- مستشار وعامل إجتماعي.

- معلم.

- طبيب نفسي.

- طبيب بيطري.

- طب الأطفال.

مشاهير بنفس الصفات

موزارت

بابلو بيكاسو

براد بيت

مايكل جاكسون

بول مكارثي

دافيد بيكهام

النصيحة الذهبية

يمكنك صنع أعمال فنية إبداعية عالية إذا ركزت على تطوير مواهبك، لا مشكلة في الإنفتاح على الآخر و اخذ الوقت لفهم وجهات نظرهم كيف تتعرف على العالم بشكل اوسع وتوسع معارفك معها، قد لا يفهم البعض وجهات نظرك وهذا امر طبيعي لا تتوقع الكثير من الناس لان في الغالب يخيب ضنك و ضن الاخرين وتصاب بالإحباط