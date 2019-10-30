واخيرا القرد حكم بلاصتو كيما لخرين

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله

عندنا بزاف ما بوجيناش فهذ الفيراج الرتيله بنات فيه

كنت ندور في وحد الموقع لقيت موضوع قرتو دارت ماس في مخي

من شده الدهشة وعدم التصديق عاودت قريتو من جديد
هكا وما دخلش وتاكدت بلي احنا شعب تباع
الي يصفق نشطحولو

كنا وقت فات نشوفو الناس يدو معوهم المقنين ولا البريش ولا الكناري
في الكاجة
كاين الي يحب يسمع الغنى تاعهم وكاين الي يحب يبان. سيرتو قدام الليسي ولا فالجاردان
كامل كنا نديروها وعفا الله عما سلف

وتاني كاين الي يخرجو معاهم كانيش وهذي مشي كامل غير فالبلاد الكبيره
واغلب الي يجرو الكانيش
الجنس اللطيف
لان الجنس الخشن يفضل الدوق والرود فايلر و الدوبرمان
يعني عنف في عنف
وكاين الي يحب يخرج معاه خروف ايه خروف انا خطره تلاقيت مع واحد مربي خروف وين يروح يديه ميم للقهوه يدخلو معاه ونوووووورمال

هذ الامور كلهم عادي والفناهم واصبحو في حكم النورمال
الخروف قلنا معليش
الكلب اعزكم الله قلنا معليش
العود قلنا معليش
الكانيش نورمال
العصافير معليييييييييييش


لكن اننا نشوف واحد رافد قرد على كتافو
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هاذي ما قدرتش نستوعبها
قرد يا عباد الله قديما كنا لما نذمو الواحد نقولولو داير كي شادي اي القرد
وصلنا القرد ولا يترفد على لكتاف
ونزوخو بيه
لا حول ولا قوه الا بالله

راني نماجيني كاش نهار يتصادف في كاش حومه يتلاقى واحر رافد قرد وواحد يجر في دوبرمان وواحد يجر في دوق
وواحد راكب على عود
ولاخر جاي فوق الجمل واصحاب العصافير مت هيك
وتجوز وحده تجر في كانيش
لو ما تشدش في عقلك تحسب روحك راك فناسيونال جيو خص غير التمساح

واحد رافد قرد ويمشي وياذن عليه العصر مثلا
يروح يصلي ولا يعس القرد
واحر يجر في دوبرمان وتجوز عليه عجوزه صحيحه لوكان يطلعلها السكر شكون يدي ذنوبها هو ولا الكلب


لا اله الا الله
شكون فيكم شاف هذ الضاهره
وشكون فيكم مربي هايشه من هذو
علابالي كاين
قرو قبل ما نبدا التحقيق



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