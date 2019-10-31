مشاركتي في مسابقة...لأجلك ياوطني أكتب..

Ahamed Hani
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 18
- محل الإقامة
- الوادي
- الجنس
- ذكر
جزائر ياسنا فجر تسامى*****على كتف الظلام فلا يغيب
تربع فوق عرش النجم******يتلو شهادة نصره جل الخطيب
وهيج في ربى الظلام******ماض مجيد (للدنى)نعم الطبيب
رأى الأعمى بيه الأنوار تعلو****(إلى الأفاق)شمسا لا تغيب
على همات شعب ليس ينأى****عضيما ليس تمنعه الخطوب
تربع فوق عرش النجم******يتلو شهادة نصره جل الخطيب
وهيج في ربى الظلام******ماض مجيد (للدنى)نعم الطبيب
رأى الأعمى بيه الأنوار تعلو****(إلى الأفاق)شمسا لا تغيب
على همات شعب ليس ينأى****عضيما ليس تمنعه الخطوب
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