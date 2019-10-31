مشاركتي في مسابقة...لأجلك ياوطني أكتب..

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Ahamed Hani

Ahamed Hani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 أكتوبر 2019
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
18
محل الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
جزائر ياسنا فجر تسامى*****على كتف الظلام فلا يغيب
تربع فوق عرش النجم******يتلو شهادة نصره جل الخطيب
وهيج في ربى الظلام******ماض مجيد (للدنى)نعم الطبيب
رأى الأعمى بيه الأنوار تعلو****(إلى الأفاق)شمسا لا تغيب
على همات شعب ليس ينأى****عضيما ليس تمنعه الخطوب
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,960
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
تمت الموافقه
كل الشكر والتقدر
مبارك لنا قلم جديد
احسنت التعبير ننتضر منك كل جديد
بالتوفيق
 
Ahamed Hani

Ahamed Hani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 أكتوبر 2019
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
18
محل الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
على الرحب والسعة
واشكركم على المبادرة الحسنة من طرفكم
وبالتاكيد ساعمل من اجل ايصال كل جديد
 
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