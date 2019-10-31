اذا احسست بالالم فأنت حي

إذا أحسست بالألم فأنت “حيّ” … أما إذا أحسست بآلام الآخرين فأنت “إنسان”.. !# اما بعدما اخترت لكم1 _ احلام مستغانمي هاجمت الرجل وحذرت النساء منه ولكنها تزوجت 4 مرات .2 _ محمود درويش هاجم اسرائيل في شعره ولكن حبيبته كانت اسرائيلية .3 _ المتنبي قال عن نفسه السيف والبيداء تعرفني . . ولكنه كان أجبن من أن يرفع سيفه لمواجهة قاتله . . .4 _ديل كارنيجي الذي ألف " دع القلق وابدأ حياتك " الشهير . . مات منتحرا!5 _جون جاك روسو ألّف كتب في التربية و أودع أبنائه في ميتم .واخيراً ستجد في هذه الصورةمن مونديال 86 مارادونا مكتوب على قميصه "لا للمخدرات"و بلاتيني مكتوب على قميصه "لا للفساد"بعدها مارادونا أصبح مدمن مخدراتوبلاتيني أصبح فاسد..!!اقرا كل شيئ لكن لا تصدق كل شيئ . . .فالعالم تافه جدا . . .ومليئ بالكذب .مارايكم اصدقائي الاعزاء؟ اترك لنا تعليق يعبر عن رأيك