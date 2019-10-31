اذا احسست بالالم فأنت حي

Abodi84
:: عضو مُتميز ::
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إذا أحسست بالألم فأنت “حيّ” … أما إذا أحسست بآلام الآخرين فأنت “إنسان”.. !
# اما بعد ما اخترت لكم
1 _ احلام مستغانمي هاجمت الرجل وحذرت النساء منه ولكنها تزوجت 4 مرات .
2 _ محمود درويش هاجم اسرائيل في شعره ولكن حبيبته كانت اسرائيلية .
3 _ المتنبي قال عن نفسه السيف والبيداء تعرفني . . ولكنه كان أجبن من أن يرفع سيفه لمواجهة قاتله . . .
4 _ديل كارنيجي الذي ألف " دع القلق وابدأ حياتك " الشهير . . مات منتحرا!
5 _جون جاك روسو ألّف كتب في التربية و أودع أبنائه في ميتم .
واخيراً ستجد في هذه الصورة من مونديال 86 مارادونا مكتوب على قميصه "لا للمخدرات"
و بلاتيني مكتوب على قميصه "لا للفساد"
بعدها مارادونا أصبح مدمن مخدرات
وبلاتيني أصبح فاسد..!!
اقرا كل شيئ لكن لا تصدق كل شيئ . . .فالعالم تافه جدا . . .ومليئ بالكذب .
مارايكم اصدقائي الاعزاء؟ اترك لنا تعليق يعبر عن رأيك
# اما بعد ما اخترت لكم
1 _ احلام مستغانمي هاجمت الرجل وحذرت النساء منه ولكنها تزوجت 4 مرات .
2 _ محمود درويش هاجم اسرائيل في شعره ولكن حبيبته كانت اسرائيلية .
3 _ المتنبي قال عن نفسه السيف والبيداء تعرفني . . ولكنه كان أجبن من أن يرفع سيفه لمواجهة قاتله . . .
4 _ديل كارنيجي الذي ألف " دع القلق وابدأ حياتك " الشهير . . مات منتحرا!
5 _جون جاك روسو ألّف كتب في التربية و أودع أبنائه في ميتم .
واخيراً ستجد في هذه الصورة من مونديال 86 مارادونا مكتوب على قميصه "لا للمخدرات"
و بلاتيني مكتوب على قميصه "لا للفساد"
بعدها مارادونا أصبح مدمن مخدرات
وبلاتيني أصبح فاسد..!!
اقرا كل شيئ لكن لا تصدق كل شيئ . . .فالعالم تافه جدا . . .ومليئ بالكذب .
مارايكم اصدقائي الاعزاء؟ اترك لنا تعليق يعبر عن رأيك