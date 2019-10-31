‏‎هناك من يحرقون مرافئ الحب

ويكسرون أشرعة الوداد

ثم يتساءلون لماذا لاتصل سفنهم إلي موانئنا

ولا تدق طبول السعادة ترحيباً بقدومهم

إن سفن الحب لا ترسو علي شواطئ الخوف

ولا تستقر في مرافئ بلا أمان

ولا تحتمل أن تبحر بين أمواج القسوة

ولا تستطيع أن تكمل بلا تقدير أو امتنان...