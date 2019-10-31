مشاركة في موضوع لأجلك وطني

علي 111
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بمناسبة قرب ذكرى نوفمبر ثورة الفا تح
وددت انا اشارككم ال للمة الجزائرية ببعض الكلمات البسيطة لثورة هذا الشعب العظيم
ودمتم في حفظ الله
وددت انا اشارككم ال للمة الجزائرية ببعض الكلمات البسيطة لثورة هذا الشعب العظيم
ودمتم في حفظ الله
اقتربت ساعة ذكرى ثورة الفتح المجيد
فأسرعت لأنشد قوافي الشعر الأصيل
بين نوفمبر وجزائر الشعب الصمود
وبين طمس الهوية وشعب أبي شعاره لا مستحيل
وذكرى دماء تسارعت بميدان الوطن تذود
مداد لذكرى نوفمبر وثورة الفاتح والصبر الطويل
بميدان الشرف وكثير وبولعيد ومراد
فالأرواح ولأقلام تجود لكم ايها الشعب الأصيل
فتباً لديكة الفرنجة وعلوج الغرب لن تعود
فثورة نوفمبر ودمائهم كانت خير دليل
علي
فثورة نوفمبر ودمائهم كانت خير دليل
علي