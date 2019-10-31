مشاركة في موضوع لأجلك وطني

ع

علي 111

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
425
النقاط
521
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
بمناسبة قرب ذكرى نوفمبر ثورة الفا تح
وددت انا اشارككم ال للمة الجزائرية ببعض الكلمات البسيطة لثورة هذا الشعب العظيم
ودمتم في حفظ الله
اقتربت ساعة ذكرى ثورة الفتح المجيد



فأسرعت لأنشد قوافي الشعر الأصيل


بين نوفمبر وجزائر الشعب الصمود


وبين طمس الهوية وشعب أبي شعاره لا مستحيل


وذكرى دماء تسارعت بميدان الوطن تذود


مداد لذكرى نوفمبر وثورة الفاتح والصبر الطويل


بميدان الشرف وكثير وبولعيد ومراد


فالأرواح ولأقلام تجود لكم ايها الشعب الأصيل


فتباً لديكة الفرنجة وعلوج الغرب لن تعود



فثورة نوفمبر ودمائهم كانت خير دليل
علي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top