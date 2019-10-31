فرماجة وقصة الف ليلة وليلة!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله تكونو بخير
من أيام سمعنا وحد لحكايةشاعت في الفايس بووك وفي المجتمع تاعنا
قصة سارق الاطفال لي اسمو فرماجة
كل نهار في ولاية يعس الدراري. الصغار يخرجو من المدرسة ويحب يخطفهم شوي هك يجوه لابوليس يهرب يجري وداير جلباب تاع مرا كان في عنابة غدوة في قالمة لي بعدو وهران شافوه في الجلفة في سطيف في العاصمة في تيزي وزو في سوقهراس في تلمسان.. شغل راه جن ولابطل مغوار
يعني خرطي ميدخلش للراس. والشعب صدقو وولادهم عادو يخافو يروحو يقراو لمرا لي يشوفوها بالجلباب يحسبوها فرماجة
يعني الاولياء دخلو في راس ولادهم بلي الشخصية هاذي كاينة بالسيف !!
وبعد ايام شفت حصة علئ امرأة سورية رفعت دعوى لانهم سرقو صورتها وقالو عليها راجل خاطف للاطفال وشاعت في الفايس بووك والبلدان العربية !
اكتشفت بلي حكاية المرأة المسكينة هي حكاية فرماجة عندنا في دزاير !
يعني جابو صةرة لمرا السورية بالجلباب وجابو صورة راجل يشبهلها وقالو هاذا نفسو خاطف الاطفال!
يعني للدرجة هاذي ولات صور الناس لعبة ! واقتبسوا منها حكاية قد بن حملاوي
ااخ على فرماجة
تفاهة الاسم تكفي
انو مكانش منها.
ان شاءالله تكونو بخير
من أيام سمعنا وحد لحكايةشاعت في الفايس بووك وفي المجتمع تاعنا
قصة سارق الاطفال لي اسمو فرماجة
كل نهار في ولاية يعس الدراري. الصغار يخرجو من المدرسة ويحب يخطفهم شوي هك يجوه لابوليس يهرب يجري وداير جلباب تاع مرا كان في عنابة غدوة في قالمة لي بعدو وهران شافوه في الجلفة في سطيف في العاصمة في تيزي وزو في سوقهراس في تلمسان.. شغل راه جن ولابطل مغوار
يعني خرطي ميدخلش للراس. والشعب صدقو وولادهم عادو يخافو يروحو يقراو لمرا لي يشوفوها بالجلباب يحسبوها فرماجة
يعني الاولياء دخلو في راس ولادهم بلي الشخصية هاذي كاينة بالسيف !!
وبعد ايام شفت حصة علئ امرأة سورية رفعت دعوى لانهم سرقو صورتها وقالو عليها راجل خاطف للاطفال وشاعت في الفايس بووك والبلدان العربية !
اكتشفت بلي حكاية المرأة المسكينة هي حكاية فرماجة عندنا في دزاير !
يعني جابو صةرة لمرا السورية بالجلباب وجابو صورة راجل يشبهلها وقالو هاذا نفسو خاطف الاطفال!
يعني للدرجة هاذي ولات صور الناس لعبة ! واقتبسوا منها حكاية قد بن حملاوي
ااخ على فرماجة
تفاهة الاسم تكفي
انو مكانش منها.