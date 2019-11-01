فضل'السفر

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,175
النقاط
191
العمر
34
فضل السفر
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:

مَا فِي المُقَامِ لِذِي عَقْلٍ وَذِي أَدَبٍ * مِنْ رَاحَةٍ فَدَعِ الأَوْطَانَ وَاغْتَرِبِ

سَافِرْ تَجِدْ عِوَضًا عَمَّنْ تُصَاحِبُهُ * وَانْصَبْ فَإِنَّ لَذِيذَ العَيْشِ فِي النَّصَبِ

إِنِّي رَأَيْتُ وُقُوفَ المَاءِ يُفْسِدُهُ * إِنْ سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبِ

وَالأُسْدُ لَوْلَا فِرَاقُ الغَابِ مَا قَنَصَتْ * وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ القَوْسِ لَمْ يُصِبِ

وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الفُلْكِ دَائِمَةً * لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَرَبِ

وَالبَدْرُ لَوْلَا أُفُولٌ مِنْهُ مَا نَظَرَتْ * إِلَيْهِ فِي كُلِّ حِينٍ عَيْنُ مُرْتَقِبِ

وَالتِّبْرُ كَالتُّرْبِ مُلْقًى فِي أَمَاكِنِهِ * وَالعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الحَطَبِ

فَإِنْ تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ مَطْلَبُهُ * وَإِنْ أَقَامَ فَلَا يَعْلُو عَلَى رُتَبِ

[«جواهر الأدب» للهاشمي (٢/ ٤٩٠)]

المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top