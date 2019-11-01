الشعر اغواني ولست بشاعرِ

يعاتبني حرفي فاختنقُ

يا رفيق الدرب لا تعاتبني

أمنيتي أن أموت بين السطور

فدربي مختصر على الورق

و حكاية رواها حبري

وهن الوقت وانتهى عمر زهور

تاها رجلي على طريق

فلا تلمني يا رفيقي

شيطان شعري لم ينتحر

عاشق ولهان في الحب احترق

كنتِ له رواية لا تنتهي

قال يوما في هواك

اتضني اني لم اعد اهواك

إني رأيت فلم أرى سواك

ويضن حقا أنه كان شاعر

لص يسرق من فاه كلماتي

أبدأ لن يبحر الغريق

شاخ القلب و تبخرت أحلامي

يا قطار العمر السريع انتظر

دعنى أعود إلى الوراء

اشم عطرا من حدائق الحنين

عطر امي عطر بيتنا القديم

عطر بهو منزلنا الصغير

عطر لقائي الأول لحبيبتي

اين التقينا ياحبيبتي

يومها كان الشوق داخلي يحترق

التقينا على الورق

عرفتك من قطرة الحبر الأولى

وبنينا منزلاً بين سطور

وتهنا في صحاري الكلمات

وضمأنا ورأينا سراب الحبر ماء

كان حلما جميل وانتهى

أبدأ لن يتوقف القطار

ستظل تنظر من نوافذه الصغيرة

تتأمل الغروب وهو يحتضر

تتأمل الأشياء وهي تختفي

وتشكل دموعك سحابة سوداء

فتغرق المكان والزمان

و تريد الهمس لكن حرفك ينتحر

لم تعد شاعر ولم تكن شاعر

ستظل طول العمر ملامح شاعر