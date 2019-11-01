ملامح شاعر

ملامح شاعر

ملامح شاعر

:: عضو شرفي ::
إنضم
17 جانفي 2015
المشاركات
1,022
النقاط
71
الشعر اغواني ولست بشاعرِ
يعاتبني حرفي فاختنقُ
يا رفيق الدرب لا تعاتبني
أمنيتي أن أموت بين السطور
فدربي مختصر على الورق
و حكاية رواها حبري
وهن الوقت وانتهى عمر زهور
تاها رجلي على طريق
فلا تلمني يا رفيقي
شيطان شعري لم ينتحر
عاشق ولهان في الحب احترق
كنتِ له رواية لا تنتهي
قال يوما في هواك
اتضني اني لم اعد اهواك
إني رأيت فلم أرى سواك
ويضن حقا أنه كان شاعر
لص يسرق من فاه كلماتي
أبدأ لن يبحر الغريق
شاخ القلب و تبخرت أحلامي
يا قطار العمر السريع انتظر
دعنى أعود إلى الوراء
اشم عطرا من حدائق الحنين
عطر امي عطر بيتنا القديم
عطر بهو منزلنا الصغير
عطر لقائي الأول لحبيبتي
اين التقينا ياحبيبتي
يومها كان الشوق داخلي يحترق
التقينا على الورق
عرفتك من قطرة الحبر الأولى
وبنينا منزلاً بين سطور
وتهنا في صحاري الكلمات
وضمأنا ورأينا سراب الحبر ماء
كان حلما جميل وانتهى
أبدأ لن يتوقف القطار
ستظل تنظر من نوافذه الصغيرة
تتأمل الغروب وهو يحتضر
تتأمل الأشياء وهي تختفي
وتشكل دموعك سحابة سوداء
فتغرق المكان والزمان
و تريد الهمس لكن حرفك ينتحر
لم تعد شاعر ولم تكن شاعر
ستظل طول العمر ملامح شاعر
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,983
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
يا اخي ارى الحرف ينطق
اذا كان هذا شعر فانه شعر شاعر
والله ابدعت وراقني ما كتبت
لك التقدير اخي
لا تحرمنا من نزف قلمك
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,962
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
لم يتغير من حرفكم الكثير
يسعدني كثيرا جدا ان اقرا لكم مجددا
لي عودة باذن الله
 
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