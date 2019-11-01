ليس كل صامت غير قادر على الرد

Abodi84

Abodi84

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إنضم
8 أفريل 2016
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ليس کل صامت غير قادر على الرد
هناك من يصمت حتى لا يجرح غيره
وهناك من يصمت لأنه يتألم وکلامه سيزيده ألما"
وهناك من يعلم أن الكلام لن يفيد إذا تحدث
وهناك من يصمت وقت غضبه حتى لا يخسر أحدا"
ويبقى الصمت الأعظم:
هو صمتك كي ترتقي بنفسك وأسلوبك "
لا يوجد أحد لا يخلو من ضغوطات الحياة ، نعيش على أرض أعدت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء ، ف شكرا لمن التمس لنا العذر قبل ان نعتذر ، ولمن قدّر اوضاعنا قبل ان نشرحها ، ولمن احبنا رغم عيُوبنا ، وعفا الله عنا وعن من آذانا وقال فينا ما ليس فينا.
 
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