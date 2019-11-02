الشتاء : الغنيمـــة البــاردة

Ma$Ter

Ma$Ter

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🌿🌸 الشتاء : الغنيمـــة البــاردة ⛈

#الغنيمة : هي ما يناله الإنسان بِسَعْيٍ، و أَصْل الغُنْم: الرِّبْحُ والفَضْلُ .

قال رسول الله ﷺ :
« الصَّوْمُ في الشتاءِ : الغَنِيمةُ الباردة »

📙[ حسّنه الألباني - الصحيحة | 1922 ]

🌿🌸 قال ابن رجب رحمه الله :
« ومعنى كونها غنيمة باردة :
أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة ، فصاحبها يحُوز هذه الغنيمة عَفْوًا صَفْوًا بغير كلفة .
وأما قيام ليل الشتاء :
فَلِطُوله يمكن أن تأخذ النفس حظَّها من النوم ، ثمَّ تَقُوم »

📙[ لطائف المعارف | 1 / 326 ]
 
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