الشتاء : الغنيمـــة البــاردة الشتاء : الغنيمـــة البــاردة

الغنيمة

« الصَّوْمُ في الشتاءِ : الغَنِيمةُ الباردة »

[ حسّنه الألباني - الصحيحة | 1922 ] [ حسّنه الألباني - الصحيحة | 1922 ]

[ لطائف المعارف | 1 / 326 ] [ لطائف المعارف | 1 / 326 ]

: هي ما يناله الإنسان بِسَعْيٍ، و أَصْل الغُنْم: الرِّبْحُ والفَضْلُ .قال رسول الله ﷺ :قال ابن رجب رحمه الله :« ومعنى كونها غنيمة باردة :أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة ، فصاحبها يحُوز هذه الغنيمة عَفْوًا صَفْوًا بغير كلفة .وأما قيام ليل الشتاء :فَلِطُوله يمكن أن تأخذ النفس حظَّها من النوم ، ثمَّ تَقُوم »