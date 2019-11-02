السلام عليكم اخوتي الكرام عندي بحث حول بيبليوغرافيا المصنفات النقدية في المشرق والمغرب. لحد الان مافهمت .انا قسمت البحث الى مبحثين وقمت في البحث الاول بوضع تعريف بيبليوغرافيا وانواعها اما في المبحث الثاني الذي يتحدث عن بيبليوغرافيا المصنفات النقدية في المشرق والمغرب لم افهمه.وقالينا استاذنا اعتمدوا على كتاب كشف الظنون. ولم افهم مقصده ارجو الافادة ببعض المعلومات وشكرا