مشاركة بسيطة جدا في مسابقة لاجلك يا وطني اكتب

لا تقاس العظمة الحقيقية للرجل في الأوقات التي يكون فيها مرتاحًا ، ولكن عندما يمر بفترة من الجدل والتحدي ، كما أظهر الشعب الجزائري برفضه للسلطة ونظامه فاسد.عظمة السياسيين ليست في شخصهم ، ولكن بقدر ما يخدمون عظمة شعبهمما جعل عظمة وقيمة الجزائ اصبحت القصة التي سجلها شعبها إلى الأبد في الماضي البطولي . أبطالنا رمزًا للثورة الجزائرية الله يرحمهم ، وللحاضر أمل ومستقبل أنا واثق واشعر بالطمأنينة للشباب الجزائريين ماشا اللهفي الختام ، أود أن أوجه انتباهكم ، أيها الإخوة والأخوات الجزائريون الأعزاء من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغربعلى كل حال ، اعتنِ بهذه السيادة الأساسية التي تتمتع بها وطننا الجزائر ، بحكم ثقافتها ، التي جعلت منها جمال البحر الأبيض المتوسط.أرجوك ، احمنا مثل تفاحة أعيننا لمستقبل العائلة الجزائرية العظيمة. ولكن يرجى منع ونفي العنف. أكثر الأعمال المشرفة والأكثر إثارة للإعجاب التي يمكن للشعب الجزائري القيام به هو تحقيق تطلعاته من خلال العمل في نظام سلمي وديمقراطي ولاعنف ، وعدم الوقوع في شرك الاستراتيجيات الاستفزازية لنظام متعطش للدماء والمافيامع خالص التقدير ، ويمكنك أن تفخر بنفسك ايها المواطن الجزائري