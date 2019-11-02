حاجات زمان فى الخليج

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,294
النقاط
746
الجنس
ذكر
اشياء تذكرنا ف ايام زمان

اتاري مال اول زمان




ادوات تجميل نسائية جميلة








ادوات تستخدم ف القهوة




اسطوانات نسخ واشرطة قديمة


ادوات لتجهيز العروس من عطور وماء الورد


اقلام زمان اول


العاب زمان للاطفال عكاسة وطبل وسيارة شرطة اللي تصفر لما تمشي


تعالوا شوفوا هذه مو بي بليد اونه مال تو وبعد يوم تخترب
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انواع مشروبات الغازية القديمة بو تشبع
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بطاريات ما زمان مثل ما يقولوا الشياب بطارية بو سنور


بيبسي كولا من بعد الغداء حماااااااس

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وهذا بعد بيبسي قوطي من حديد لو داستة شاحنة ما بيندعس

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وهذه مجموعه من الالعاب والمشروبات القديمة


وهذه حلوى السيفي احم احم تراني سيفي خخخخخ


وهذه حلاوة فارولة اللي يطلع فيها قلم هدية مضحوك علينا


واااااااو نفسي فيهم والله غاااااوياااااااات

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خخخخخخ الرشاش مال اول اللي يطلع منة شرااااار


عصير طماط مال اول اللي والشيوبة يسميوة رنجووووز صناعة 1981م
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وهذا محل مواد غذائية من ايام زمان

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يـــتــــبـــــع
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,294
النقاط
746
الجنس
ذكر
تاااابع



شاكليت بو بقرة وااااو روووووووعه




وهذه انواع من الفيمتو


هذه عكاسة مال الحج

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علكة اللي يجي فيها طابع صور رسوم


كاميرة قديمة جدا





هذه لعبة الزهرة لما تضغط عليها تدور الزهرة وتطلع منها عروسة حلوة


الكريمات والمعطرات مال زمان
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لعبة لولو احنا نسميها جلووووول
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مينووو مرحبا غاااااوي



مكينة خياطة مال مكدة


عكاسة مال الحج اللي فيها صور الكعبة وداخل الكعبة
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مينووو سندباد روووووووعه

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مكواااة تشتغل بالفحم


حلاوة فواكة




بسكوت بو موز
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لعبة قديمة للاطفال


اشتري على كيفك
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السيارة اللي طاردها دراجة شرطة


انا اللي يغايرني هذاك الكوفي اللي يضغط


حلاوة الكور




يتبـــــــــــــــــــــــــــــع
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,294
النقاط
746
الجنس
ذكر
حلاوة بو سبيحه




شاكليت مال اول اللي شكلة كور فيه داخل بودرة


علكة وااااو غاوية


حماااااااااااااااااس











طائرة اللي تركب من فلين






لعبة بو تنقع


عروسة اطفال


شاحنة قلابة
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شاحنة لنقل الزيت


سيارات خنفساااااء
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مجموعه سيارات والعاب قديمة
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حلاوة بو مظلة

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لعبة كنت وايد العبها
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هذا الرشاش بو شرار اقدم من صاحبنا بو فوووووق
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هههههه لعبة الكلب الصياد مال لعبة الفاميلي


حلاوة مال اشكال




وأخيرا
أتمنى نال اعجابكم ورضاكم

تعبت وانا أنقل الصور فأتمنى لو كلمة شكرا
 
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