حاجات زمان فى الخليج

ناصر dz
:: عضو متألق ::
اشياء تذكرنا ف ايام زمان
اتاري مال اول زمان
ادوات تجميل نسائية جميلة
ادوات تستخدم ف القهوة
اسطوانات نسخ واشرطة قديمة
ادوات لتجهيز العروس من عطور وماء الورد
اقلام زمان اول
العاب زمان للاطفال عكاسة وطبل وسيارة شرطة اللي تصفر لما تمشي
تعالوا شوفوا هذه مو بي بليد اونه مال تو وبعد يوم تخترب
انواع مشروبات الغازية القديمة بو تشبع
بطاريات ما زمان مثل ما يقولوا الشياب بطارية بو سنور
بيبسي كولا من بعد الغداء حماااااااس
وهذا بعد بيبسي قوطي من حديد لو داستة شاحنة ما بيندعس
وهذه مجموعه من الالعاب والمشروبات القديمة
وهذه حلوى السيفي احم احم تراني سيفي خخخخخ
وهذه حلاوة فارولة اللي يطلع فيها قلم هدية مضحوك علينا
واااااااو نفسي فيهم والله غاااااوياااااااات
خخخخخخ الرشاش مال اول اللي يطلع منة شرااااار
عصير طماط مال اول اللي والشيوبة يسميوة رنجووووز صناعة 1981م
وهذا محل مواد غذائية من ايام زمان
يـــتــــبـــــع
اتاري مال اول زمان
ادوات تجميل نسائية جميلة
ادوات تستخدم ف القهوة
اسطوانات نسخ واشرطة قديمة
ادوات لتجهيز العروس من عطور وماء الورد
اقلام زمان اول
العاب زمان للاطفال عكاسة وطبل وسيارة شرطة اللي تصفر لما تمشي
تعالوا شوفوا هذه مو بي بليد اونه مال تو وبعد يوم تخترب
انواع مشروبات الغازية القديمة بو تشبع
بطاريات ما زمان مثل ما يقولوا الشياب بطارية بو سنور
بيبسي كولا من بعد الغداء حماااااااس
وهذا بعد بيبسي قوطي من حديد لو داستة شاحنة ما بيندعس
وهذه مجموعه من الالعاب والمشروبات القديمة
وهذه حلوى السيفي احم احم تراني سيفي خخخخخ
وهذه حلاوة فارولة اللي يطلع فيها قلم هدية مضحوك علينا
واااااااو نفسي فيهم والله غاااااوياااااااات
خخخخخخ الرشاش مال اول اللي يطلع منة شرااااار
عصير طماط مال اول اللي والشيوبة يسميوة رنجووووز صناعة 1981م
وهذا محل مواد غذائية من ايام زمان
يـــتــــبـــــع