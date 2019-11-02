مشاركتي لأاجلك ياوطني اكتب

عن نوفمبر





عن الراحلين لمجد السماء





عن الرجال





عن من ارتقوا مضرجين بعبق بدر مخلدين في الارض والسماء





كان نوفمبر





زغرودة ام تودع وحيدها ذات شتاء لم يكن موحشا بقدر سنين عجاف تأكلت على مرمى الافق





نوفمبر كان التاريخ سكن التاريخ عانق ربوة بدر مضرجا بعطر العاشقين لربهم





ونادى منادي الصلاة ان زلزلوا الارض والبحر واوقدوا بنادقكم اليوم يومكم وغدا لكم وتاريخكم يولد كالعنقاء من رحم نوفمبر





نوفمبر غسل الارض من رجس امتد من وراء الملح





هنا من هته الارض التي اطأها زغردت صبية مازالت يداها بحناء العرس





زغردت امه





زغرد سكون الفجر





وارتقى لربه





نوفمبر الخالدين





نوفمبر عشق الارض للسماء لارواح مطهرة ترتقي بتراب الجزائر هناك هناك





حيث الارض تعانق السماء