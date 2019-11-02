مشاركتي لأاجلك ياوطني اكتب

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rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
272
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
عن نوفمبر


عن الراحلين لمجد السماء


عن الرجال


عن من ارتقوا مضرجين بعبق بدر مخلدين في الارض والسماء


كان نوفمبر


زغرودة ام تودع وحيدها ذات شتاء لم يكن موحشا بقدر سنين عجاف تأكلت على مرمى الافق


نوفمبر كان التاريخ سكن التاريخ عانق ربوة بدر مضرجا بعطر العاشقين لربهم


ونادى منادي الصلاة ان زلزلوا الارض والبحر واوقدوا بنادقكم اليوم يومكم وغدا لكم وتاريخكم يولد كالعنقاء من رحم نوفمبر


نوفمبر غسل الارض من رجس امتد من وراء الملح


هنا من هته الارض التي اطأها زغردت صبية مازالت يداها بحناء العرس


زغردت امه


زغرد سكون الفجر


وارتقى لربه


نوفمبر الخالدين


نوفمبر عشق الارض للسماء لارواح مطهرة ترتقي بتراب الجزائر هناك هناك


حيث الارض تعانق السماء
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,136
النقاط
71
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
حيث الأرض تعانق السماء ،،
هناك ،،
حيث أشرقت شمس الحرية ،،
..
تقديري لقلمك الحر الوفي ،،
تمنياتي بالتوفيق .
 
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