أبداء موضوعي الذي فيه نوع من الغرابه ولكن في واقع الحال حقيقه واتمنى من الكل اﻷ‌نتباه الى النقطه الخامسه التي أثارت غضبي وانا اتصفح قنوات التلفاز ﻷ‌بحث عن ماهو نافع وبينما أتصفح توقفت عند قناة( نشنل جكرفك)وهي قناه علميه وكان التقريرعن فترة حمل اﻷ‌م وبداية نمو الطفل وبداءو اﻷ‌طباء اﻷ‌جانب بأعطاء نصائح للحوامل للحفاض على نمو الطفل وهذه النصائح

1:يجب على الحامل التنزه في الطبيعه واستنشاق الهواء النقي

2:القيام برياضه خفيفه مثل المشي

3:الحفاظ على تناول اﻷ‌غذيه الصحيه والمهمه لنمو الطفل

4:عدم السهر والنوم الكافي مهم للحامل



هذه اﻷ‌موركلها ايجابيه لحداﻷ‌ن اما النصيحه الخامسه وانا اعتبرها فاجعه اذا طبقتها اﻷ‌م المسلمه ﻷ‌ننا كلنا نشاهد التلفاز وكثير من النساء ليس لديهم وعي تام فيطبقوا كل ماسمعوه وهذه النقطه الفاجعه وهي

5:اﻻ‌ستماع الى الموسيقى واﻷ‌غاني الهادئه ليساعد على تركيز الطفل ويزيد من نشاطه ويكون الطفل اكثر هدوء



لماذا ﻻ‌نلغي هذه النقطه الخامسه ونستبدلها بماهو أفضل لﻸ‌م وطفلها واقسم بالله هوحمايه لها من كل شر بدل السماع لﻸ‌غاني والموسيقى التي تجلب الشياطين اﻻ‌ستماع وقراءة كﻼ‌م الباري عز وجل وهوالقراءن الكريم والله لو قاموا علمائنا بعمل مقارنه بين الحامل التي تستمع لﻸ‌غاني وبين الحامل التي تستمع للقراءن الكريم اقسم انهم سيشاهدوا اثناء اختبارهم معجزات ﻻ‌حصر لها وكلنا نعرف بذكر الله تطمئن القلوب أرجو من أخواتي اﻻ‌نتباه لهذا الموضوع ﻻ‌ن هناك قنات فيها فائده وهناك قنوات فاجعه تبث السم علينا ان نقوم كلنا كعضوات ومشرفات بحمﻼ‌ت توعيه للمجتمع وننصر ديننا العظيم وﻻ‌ندع للمخربين والمتشبثين من أن يدنسوه وربي يوفقكم أخواتي لكل ماهو نافع لديننا وللمجتمع

منقوووول