السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سر الالوان الخمسة للاقراص الصلبة H.D.D ال Western Digital

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يقع الكثيرين فى خطأ فادح عند شراء الهارد ديسك بالاخص الهارد ديسكH.D.D

من النوع Western Digital حيث ان كل ما يهم المشترى هو حجم الهارد ولكنه

لا يدري ان ال Western Digital له اربعة انواع من الاقراص الصلبة وكل نوع منهم له استخدامه

الخاص وكفائته المناسبة وتظهر هذه الانواع فى اربعة الوان مختلفة.

لذلك سأشرح لكم بالتفصيل نوعية هذه الالوان ودلالتها حتى يستفيد كل من يرغب بشراء هارد

جديد ويحميه من الوقوع فريسة لنصب وجشع التجار لان هناك البعض منهم يوهمك بتخفيض سعر

الجهاز وهو فى الحقيقة يكون قد وضع لك قرص صلب غير مناسب لطلبك.

- أولا : القرص الاسود WD Black



هو الأفضل ويتميز بالسرعة العالية والقوة فى الأداء و أيضا يتميز عن الأخرين

بوجود Dual processor لتوفير أكبر سرعة فى نقل الملفات وسرعة فى الأداء عموما كما

يحتوى هذا النوع على تقنية Dynamic Cache وهي تعمل على توزيع ذاكرة الكاش على كل

من عمليتي القراء والكتابة على القرص بشكل أتوماتيكي ليعطي اداء متوازن … ومن المعروف

ان هذه النوعية هى الاغلى ثمنا من بين اقرانها.

استخدام الهارد : هارد أساسي ويستخدم لتنصيب نظام التشغيل نظرا لسرعته العالية و

أيضا لمحبى الألعاب وبرامج الجرافيك

- ثانيا : القرص الازرق (WD Blue)



يعتبر الهارد BLUE الحل الوسط بين BLACK و GREEN

وهو هارد يتميز بالسرعة المناسبة وأيضا توفيره فى استهلاك الطاقة و صوته المنخفض وبالرغم

من أنّ اداءه اقل من الهارد الاول الّا أنّه يعتبر البديل الافضل له بالاخص أنّه ارخص سعرا من الهارد الاسود

استخدام الهارد : يستخدم أيضا كهارد أساسي لتنصيب نظام التشغيل و البرامج

- ثالثا : القرص الاخضر (WD Green)



هو الهارد الأقل فى الأداء وهو موفر للطاقة ويسمى بصديق البيئة ويتميز بأستهلاكه

القليل للطاقة وأيضا صوته المنخفض

استخدام الهارد : يفضل استخدامه فى التخزين فقط ولا تستخدمه كهارد اساسي نظرا

لادائه السيء

- رابعا القرص الأحمر (WD Red)



لم يتمتع بشعبية كبيرة وهو مقارب للقرص الاخضر الّا أنّ ما يميّزه هو أنّه مخصّص كقرص

تخزين على شبكة Network أو ما يعرف بأنظمة التخزين الشبكية NAS Network attached Storage

وهذا النوعية من الاقراص تعتبر مثالية لمشاركة البيانات المخزنة عليها كما أنها مصممة

لتتحمل العمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام في الأسبوع، أي أنها تعمل بلا إنقطاع، بما

يجعلها بالفعل مثالية لأجهزة الشبكات والأجهزة الخدمية Servers PC

استخدام الهارد: اجهزة الشبكات والاجهزة التى تعمل طوال الاسبوع وعلى مدار الساعة .

- وأخيرا ظهر اللون البنفسجي (WD Purple)



ومن أهم مواصفات هذا القرص الصلب أنّه مخصّص للعمل لفترات طويلة جداً دون انقطاع

ويعمل ايضاً تحت درجة حرارة عالية , ويعمل ايضا بتكنولوجيا Allframe والتى تقلّل من الإنقطاعات

المتكررة للفيديو . وينصح بأستخدامه لضمان أفضل أداء لجهاز التسجيل DVR/NVR ..

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