السلام عليكم

للاسف اصبت بحروق بليغة على مستوى رجلي المريضة وبالتحديد كل قطب العملية اصيبت بحروق اعاني الام قوية دعواتكم

الحمد لله على كل شيء من يرى انني اعاقب فالحمد لله اعاقب هنا ولا اعاقب في الآخرة ومن يرى انه ابتلاء من الله فاللهم زدني من فضلك ونعمك علي

شكرا للجميع كل بإسمه يراودني الحنين اليكم والى كتابة المواضيع لكن الدنيا لم تتركني بحالي لأفعل ما أشتهي وأحب

استغفرك اللهم وأتوب اليك

دعواتكم ارجوكم