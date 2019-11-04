اصبت بحروق بليغة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,666
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
للاسف اصبت بحروق بليغة على مستوى رجلي المريضة وبالتحديد كل قطب العملية اصيبت بحروق اعاني الام قوية دعواتكم
الحمد لله على كل شيء من يرى انني اعاقب فالحمد لله اعاقب هنا ولا اعاقب في الآخرة ومن يرى انه ابتلاء من الله فاللهم زدني من فضلك ونعمك علي
شكرا للجميع كل بإسمه يراودني الحنين اليكم والى كتابة المواضيع لكن الدنيا لم تتركني بحالي لأفعل ما أشتهي وأحب
استغفرك اللهم وأتوب اليك
دعواتكم ارجوكم
 
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